Pieci svarīgi speciālistu padomi elektrodrošiem svētkiem

Gada sirsnīgākajā mēnesī vēlme pēc komforta pastiprinās. Gribas izdaiļot mājokli ar lampiņu virtenēm un gaismu dekoriem, gatavot našķus un iepriecināt apkārtējos. Mūsdienu ērtības lielākoties nodrošina elektrība, un, augot vajadzību sarakstam, aug arī tās patēriņš, kas ne vienmēr ir piemērots iekšējās elektroinstalācijas un izmantoto elektroierīču stāvoklim. Lai siltums, gaisma un piparkūku smarža nenāktu ar ugunsgrēku un smagu elektrotraumu riskiem, jāpārliecinās par iekšējo elektrotīklu un tam pieslēgto iekārtu kvalitāti. Noderīgus ieteikumus apkopojuši AS "Sadales tīkls" speciālisti.

Pieskati, lai lampiņu virtenes nenes postu



Ziemassvētku laiks bez lampiņu virtenēm un gaismu dekoriem nav iedomājams – tie rada mājīgu noskaņu un priecē gan pašus, gan kaimiņus. Tomēr ar lampiņu virtenēm saistīti vairāki riski – viens no tiem ir plānā vada izolācija, kas ātri mēdz sabojāties, var rasties plaisas un skatam atklāties kailvadi. Jebkura ierīce ar bojātu vada izolāciju ir bīstama, jo bojājuma vieta ātrāk sakarst un īssavienojuma gadījumā aizdegsies pirmā, radot ugunsgrēka draudus. Ja vads ir bojāts, nelabo to ar izolācijas lenti – tas ir īstermiņa risinājums, jo bojātā vieta turpinās karst. Turklāt no bojāta vada elektrotraumu var gūt bērns vai mājdzīvnieks.

Tāpat pārliecinies, vai izvēlētais dekors ir paredzēts iekštelpām vai ārtelpām. Marķējums IP20 norāda, ka elektroierīce ir paredzēta lietošanai tikai sausās telpās, jo tā nav mitrumizturīga. Marķējums IP44 norāda, ka elektroierīce paredzēta lietošanai arī āra apstākļos un ir izturīga pret mitrumu un laikapstākļu maiņu, taču nav paredzēta iemērkšanai ūdenī. Marķējums IP67 norāda, ka elektroierīce paredzēta lietošanai āra apstākļos un ir ūdens un mitruma izturīga. Iekštelpām paredzētās virtenes nekādā gadījumā neizmanto mājas fasādes dekorēšanai, jo prieka vietā iegūsi postu.

Esi uzmanīgs, virtuvē rūpējot svētku galdu

Virtuve ir mājas sirds, un Ziemassvētkos tā kļūst par vietu, kur top neatņemams svētku elements – bagātīgs galds. Vienlaikus virtuve līdztekus vannasistabai paaugstinātā mitruma dēļ ir elektronedrošākā telpa mājoklī. Atceries, ka mitrā vidē ar elektroierīču lietošanu jābūt īpaši piesardzīgam, jo ūdens izcili vada elektrisko strāvu, palielinot elektrotraumu gūšanas risku.

Pārdomā elektroierīču novietojumu virtuvē, lai tās atrastos pēc iespējas tālāk no izlietnes, tējkannas, krūzēm un šķidrumiem. Pirms darbini ierīces, noslauki rokas – tām jābūt pilnīgi sausām. Svarīgi pārliecināties, lai netiktu izmantotas ierīces ar bojātu vada izolāciju, korpusu vai mehāniku – arī šo daļu saskare ar mitrumu var ne tikai pilnībā sabojāt ierīci, bet radīt nopietnu elektrotraumu. Arī elektroietaisēm jābūt labā darba kārtībā – nav prātīgi vaļīgai rozetei, kas teju krīt ārā no sienas, pieslēgt jaudīgu cepeškrāsni vai blenderi. Riskēt un neievērot piesardzību nozīmē "parakstīt" atļauju traģiskam nelaimes gadījumam.

Izmanto pareizi elektrisko sildītāju

Mūsdienās pieejami dažāda veida elektriskie sildītāji – termoventilatori, eļļas sildītāji, konvektori un infrasarkano staru sildītāji. Populārākie no tiem ir eļļas sildītāji, kurus izmanto daudzās mājsaimniecībās, savukārt mazu telpu apsildei daudzi izvēlas termoventilatorus. Ar tiem jābūt īpaši uzmanīgiem. Pirms ieslēgt no saimniecības skapja dziļumiem izvilktu elektrisko sildītāju, notrauc no tā putekļus (pretējā gadījumā tie var aizdegties), kā arī pievērs uzmanību vada izolācijai, kas laika gaitā mēdz saplaisāt. Ja redzi, ka izolācija ir bojāta, nekādā gadījumā nepieslēdz to elektrotīklam. Tāpat nenovieto sildītāju tuvu viegli uzliesmojošiem materiāliem, piemēram, papīram, plānam audumam, svecēm, kā arī vismaz pusmetra attālumā no sienas un mēbelēm. Ļoti būtiski ir elektrisko sildītāju pievienot atsevišķai kontaktligzdai, nevis pagarinātājam, jo tā ir lielas jaudas ierīce, kas apvienojumā ar citām elektrotīklam pievienotajām iekārtām var izraisīt tīkla pārslodzi.

Pārliecinies par patēriņam atbilstošu slodzi mājoklī

Ziemas periodam raksturīga intensīvāka elektroierīču lietošana. Ja mājoklī ir pietiekama pieslēguma jauda un tehniski labā stāvoklī esošs iekšējais elektrotīkls, bažām nav pamata. Diemžēl daudzos mājokļos elektroinstalācija ievilkta pirms daudziem gadiem – vēl laikā, kad elektroierīces bija mazjaudīgākas un tās lietojām krietni retāk – īpaši tas attiecas uz padomju laikā celtajām ēkām, kas pēc vēsturiskajiem standartiem paredzēja tikai vienu rozeti uz 12 kvadrātmetriem dzīvojamās platības – būtībā vienam radio un vienam ledusskapim. Šādam elektrotīklam vienlaikus pieslēdzot vairākas jaudīgas ierīces, pārslodze būs neizbēgama un par to liecinās "izšauti korķi" jeb atslēgušies drošības slēdži. Ja tie atslēdzas regulāri, tas var liecināt ne tikai par elektrotīkla pārslodzi, bet arī bojājumu – tad ieteicams nekavēties un konsultēties ar sertificētu elektriķi. Palīdzēt spēs arī "Sadales tīkla" slodzes aprēķina kalkulators, kas pieejams mājaslapā.

Pārrunā elektrodrošības noteikumus ar mazākajiem svinētājiem

Jau no mazotnes ieteicams ar bērniem sākt sarunu par elektrodrošības noteikumiem un tos regulāri atgādināt, skaidrojot, ka elektrība ir dzīvībai bīstama. Mazi bērni lielākoties gūst elektrotraumas, ieliekot rozetēs dažādus svešķermeņus – vecāku uzdevums ir parūpēties, lai kontaktligzdas būtu aizsegtas ar rozešu aizliktņiem vai tiktu izmantotas kontaktligzdas ar drošības mehānismu. Tāpat vecākiem bērniem svarīgi uzsvērt, ko nekādā gadījumā nedrīkst darīt elektroierīču un elektrības infrastruktūras tuvumā – gan telpās, gan ārpus tām. Informāciju un padomus vecāki var smelties "Sadales tīkla" veidotajā elektrodrošības interneta vietnē, bet mazākie aicināti radošā veidā mācīties elektrodrošību kopā ar Tutas Lapsiņu un Vadu vīru speciālā krāsojamā bukletā.