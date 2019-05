Pieredzes stāsts: kā telpā uztaisīt gurķu 'aizkarus', kas bagātīgi ražotu

Manai mammai ir īsti zaļie pirkstiņi, jo vasarā dārzs laistās ziedu bagātībā, bet rudenī dārzeņu raža ir tik liela, ka spēj vien novākt. Savukārt pavasarī jau otro gadu pēc kārtas viņa virtuvē izveido gurķu "aizkarus", lai mēs ļoti agri varētu baudīt kraukšķīgos un pašu audzētos gardumus.

Šoreiz padalīšos pieredzē, kā telpās audzēt gurķus, kas izskatīsies gluži kā tāds zaļš un neparasts aizkars. Uzreiz piebildīšu – mēs neesam profesionāli dārzkopji, bet visu audzējam hobija līmenī, eksperimentējot ik gadu un saprotot, kas būtu jāpamaina citādāk.

Kas nepieciešams:

gurķi lielos podos ar caurumu apakšā;

aukla;

skrūve-āķis.



Kā liecina mūsu novērojumi, labāk vienā podā audzēt vienu gurķa stādu, nevis trīs, jo pretējā gadījumā saknēm nebūs vietas. Par augsni izmantojām kompostu un trūdzemi (trekna, sadalījušies kūtsmēslu zeme), gurķus nemēslojām ar speciāliem līdzekļiem. Novērojām, ka gurķa stāds, kas bija izlolots "krāsotā tipa" podā – auga nīkulīgāk, bet pārējie to apsteidza augšanas ziņā.

Kad gurķim parādās 2 līdz 3 lapiņas, tad to var atsiet ar auklu. Ja nav žēl griestu, tad tajos ieskrūvē skrūvi, kuras galā nostiprina auklu, bet, ja ir žēl, tad auklu var apsiet arī ap aizkaru stangu. Tā kā mūsu jaunais mājas mīlulis aktīvi ar savu asti trinās gar podiem, tad mēs nolēmām no dēļiem izveidot paaugstinājumu, kur tie būtu pasargāti no suņa astes. Turklāt – šis bija arī ļoti labs risinājums, jo palodze bija pārāk šaura, lai tur novietotu masīvos gurķu podus.

