Pilna māja krāmu: no kurām lietām jāatbrīvojas pēc iespējas ātrāk

Kārtības uzturēšana mājā daudziem ir neiespējamā misija. Un ne vienmēr ir iespējams atrast vainīgo, piemēram, mazus bērnus vai kaķi. Nekārtība uzglūn no visiem iespējamiem stūriem – ēdamrīku atvilktnēm, plauktiem un pat ledusskapja? "The Spruce" atgādina, ka nereti pie nekārtības vainojama pavisam vienkārša patiesība – mums vienkārši ir pārāk daudz lietu.

Piedāvājam iepazīties ar ieteikumiem par to, no kā tad vajadzētu atbrīvoties un ko varbūt nemaz nestiept mājās, lai kārtības uzturēšana nesagādātu milzu grūtības.

Virtuves zonas tīrīšana

Viena no nekārtīgākajām zonām mājoklī nereti ir virtuve – skapji, atvilktnes un plaukti ir piekrāmēti ar dažādām lietām un ierīcēm tā, ka nav nevienas brīvas vietiņas. Kārtība valda ne ilgāk par dažām minūtēm pēc uzkopšanas. No kā atbrīvoties?

Sāc ar to, kas aizņem visvairāk vietas. Dažādas ierīces. Vai tās visas tiešām ir nepieciešamas? Ja kaut ko neesi lietojis pēdējā gada laikā, visticamāk, bez tā vari iztikt. Ziedo šīs ierīces kādam, kas tās izmantos. Ja kaut kas ir saplīsis un vairākus mēnešus neesi varējis saņemties to salabot vai aiznest pie meistara, visticamāk, to arī neizdarīsi. Noteikums par lietām, ko neizmanto, protams, ir universāls. Ne tikai virtuvē, bet arī vannasistabā un drēbju skapī nav jāglabā lietas, ko nekad neizmanto.

Ja tev ir izveidojušies vienreiz lietojamo trauku un ēdamrīku uzkrājumi, padomā, vai tiešām tos izmantosi. Iespējams, ka uzkrājumi liecina – tev šīs lietas nav vajadzīgas. Arī tad, ja kafejnīcās mēdz iemest somā mazās cukura, kečupa vai kādas citas mērces paciņas, jo esi par tām samaksājis, padomā, vai tās tiešām izmanto. Nākamreiz neņem paciņu, kas gadu nostāvēs kādā plauktā, lai pēc laika tiktu izmesta.

Vēl divi nekārtības veidotāji ir trauciņi, kuros liec ēdienu līdzņemšanai, un garšvielu skapītis. Visas vecās garšvielas bez žēlastības izmet, kā arī pārskati, kuriem trauciņiem trūkst vāciņu, kuri ir saplīsuši. Visu, kas vairs nav derīgs, izmet vai nodod pārstrādei.

Darba zonas sakārtošana

Pēdējo gadu laikā daudziem daļa mājokļa kļuvusi par darba zonu. Un tas nozīmē – par vēl vienu nekārtīgu stūri vairāk. Kas ir biežākie nekārtības uzturētāji mājas birojā? Žurnāli un avīzes, ja tādus abonē un izmanto darbam. Padomā rūpīgi, vai uz galda nepieciešams veidot arhīvu, ko nekad neizmantosi. Droši nodod pārstrādei.

Protams, neglabā arī visu, kas vecs un nelietojams. Parasti tās ir pildspalvas, kurās vairs nav tintes, un veci lādētāji vai to vadi, kā arī vizītkartes un uz lapiņām pierakstīti tālruņu numuri. Mūsdienās reti kura cilvēka kontakti nav saglabāti tālrunī. Tāpat daudzi grēko, neizmetot vecus kalendārus. Ja tev joprojām uz galda stāv aizvadītā gada kalendārs, decembris tiešām ir pēdējais laiks, kad no tā atbrīvoties.

Drēbju skapja pārskatīšana

Arī uz drēbju skapi vari attiecināt universālo mantu izmešanas noteikumu – viss, kas sabojāts un neizmantots, ir metams ārā. Ja gada laikā traipu no mīļākā džempera neesi iztīrījusi, arī rīt to neizdarīsi. Ja caurās zeķes neesi salāpījusi, arī to pēkšņi neizdarīsi. Nemāni sevi un neradi nekārtību skapī. Īpaši, ja skapja durvis ar grūtībām vari aiztaisīt.

Ļoti daudzi cilvēki mēdz uzglabāt saplīsušas saulesbrilles un aksesuārus, ko nekad neizmanto. Tāpat neskaitāmi ļaudis veido neparastas rezerves pogu "kolekcijas". No šīm lietām ieteicams atbrīvoties. Visu, kas saplēsts, izmet vai pārstrādā. Ja vienkārši neizmanto, ziedo. Ziedot ieteicams arī vecos dvieļus un gultasveļu. Šīs lietas novērtēs dzīvnieku patversmēs.