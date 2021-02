Pirmie zaļumi mājās: audzētāju padomi, kā pašam izaudzēt mikrosalātus

Piekritīsiet, ka, pavasarim tuvojoties, nagi niez kaut ko pašam iesēt vai iestādīt. Vai tie būtu aromātiskie lociņi, kas izaudzēti uz palodzes, vai mikrozaļumi. Kopā ar audzētājiem rakstā stāstīsim, kā pašam mājās izaudzēt mikrosalātus, kurus saucam arī par mikrozaļumiem.

Kas patiks mikrozaļumiem, kur tos vislabāk audzēt – par to un citiem jautājumiem atbildes gūsi raksta turpinājumā.

Iesaka "Daces zaļumi" īpašniece Dace Damberga

Plašāku interviju ar enerģijas pilno mikrozaļumu audzētāju vari izlasīt šajā rakstā. Starp citu – viņa sākotnēji zaļumus audzēja dzīvoklī – vannasistabā, bet kopš pērnā gada viņa lepojas ar jaunām telpām Talsos. Intervijā savulaik arī viņu uzrunājām par to, kā tad pašam mājās izaudzēt mikrosalātus.

Kurus visvieglāk izaudzēt mājas apstākļos?

Iesaku sākt ar tiem, ar kuriem pati sāku, – kressalātiem, jo šis augs izaug ātri, nav prasīgs pret augsni. Jau četrās piecās dienās produkcija būs gatava. Jāņem vērā, ka krese visiem negaršo, daži man ir teikuši, ka krese garšo pēc benzīna. Vēl varu ieteikt zirņu audzēšanu, jo zirņi ir izturīgi, bet būs jāapbruņojas ar pacietību, jo tie vismaz divas nedēļas būs jāapčubina. Ja kresi neapliesi vienu dienu, tad tā var "nokrist", bet zirnim būs stingrs kāts.

Kādas sēklas izvēlēties?

Jāraugās, lai sēklas nebūtu kodinātas. Labāk izvēlēties speciālas sēklas, kas paredzētas diedzēšanai. Svarīgi – diedzēšanas laikā augsnei jābūt mitrai.

Kādu augsni izmantot?

Es sēšanai izmantoju kūdru, ko var iegādāties arī būvniecības veikalos, – augsni stādu audzēšanai (tajā audzē arī tomātus un gurķus). Apmulsumu varētu radīt norādes par to, cik kūdra ir rupja. Sākotnēji es audzēju rupjās frakcijas augsnē. Labāk sēklas ielikt zemē, ne virs zemes, jo, ja būs virs zemes, sēklas var ātrāk izkalst. Izdīgs arī lēnāk nekā sēklas, kuras ir vienkārši sabērtas virspusē.

Kādus traukus izvēlēties?

Jāskatās, lai traukiem ir caurumiņi caur kuriem notecēt liekajam ūdenim. Traukiem jābūt tīriem – ja ir augusi puķīte, tad trauks ir jādezinficē un jāiztīra.

Kur novietot sēklu trauku?

Jāuzmanās tiem, kuri plāno trauciņus likt uz palodzes, jo, ja zem palodzes ir radiators, tad trauciņš ātri vien var izkalst.

Kā vislabāk novākt zaļumus?

Ja mājās audzē zirņus, sākumā var nokniebt garākos, lai mazākie paliek. Ar kresēm būs grūtāk, jo tās saaugs biezākas. Tad labāk sākt griezt no viena stūra. Kad zaļumi izaug, ēd tikai augšu (reizēm man prasa, vai sēklas arī var ēst).

Ko darīt, ja zaļumi traukā izauguši lieli, bet tos vairs nevar apēst, jo nelien iekšā?

Zaļumus var nogriezt un uzglabāt slēgtā traukā ledusskapī.

Ko iesākt ar piesakņoto kasti, kad visi zaļumi jau nogriezti?

Piesakņoto augsni var likt kompostā. Arī es pati beru kompostā, jo pēc tam būs ļoti laba augsne.

Vai aprīlī uz palodzēm vēl izaugs labi zaļumi?

Jā, tie varbūt neizaugs skaisti vienādi, bet tas nav nekas slikts. Es noteikti iesaku mēģināt vēl un vēl, noteikti nevajag padoties pēc pirmās reizes. Atcerieties – zaļumiem patīk, ja par tiem diendienā rūpējas.

Iesaka Mārtiņš un Kaspars – uzņēmuma "Greenery" īpašnieki

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Interviju ar mikrosalātu audzētavas "Greenery" saimniekiem – Kasparu Purlāci un Mārtiņu Kaugaru vari izlasīt šajā rakstā, kur vari iepazīties ar uzņēmuma "Greenery" sākumu, abu veiksmīgo tandēmu, kā arī aplūkot fotogrāfijas, kur mikrosalāti savas lapiņas stiepj pretī košajām LED gaismām.

"Sēklas dīgst atkarībā no veida, bet tās parasti ir divas līdz četras dienas, visilgāk dīgst baziliks – apmēram nedēļu, bet līdz gatavībai tās ir četras līdz piecas nedēļas," intervijā sacīja Mārtiņš. Taujāts par to, kas sadīgst visātrāk, viņš nosauc sinepes un redīsus, jo no sadīgšanas posma līdz novākšanai šiem augiem vajadzīgas vien sešas dienas.

Mārtiņa un Kaspara padomi, ja vēlies pamēģināt audzētus mikrosalātus savās mājās:

pirmkārt, ir jārūpējas par iestādīto, jo tā ir visbiežākā kļūda, ka iesēj, bet pēc tam vairākas dienas aizmirst apliet, tad nekas neizaug;

vajag izglītoties pirms sēšanas – palasīt, ko un kā labāk darīt;

droši var darīt līdzīgi uzņēmumam, proti, sākumā tiek izvēlēta augsne, uzbērtas sēklas, mājās uz palodzes tiek novietots trauks, sēklas sadīgst;

sēklas uzņēmums pirms tam izmērcē ūdenī, lai tās "atžirgtu";

sēklas uzņēmumā netiek apbērtas ar augsni, jo šādi augs izstiepsies tīrs, proti, tam nebūs klāt augsnes krikumiņu;

katru dienu sēklas obligāti jāaplaista/jāapsmidzina;

sēklu dīgšanas laikā svarīgi ir trauku pagrozīt, lai zaļumi neliektos uz vienu pusi;

janvāris un februāris ir gada tumšie mēneši, tāpēc sēklas šajos mēnešos vairāk izstīdzē;

sēklu audzēšanai var nopirkt speciālos traukus, bet tikpat labi var izmantot to, kas ir mājās, piemēram, šķīvi vai bļodiņu;

katrs var izvēlēties savu audzēšanas metodi, proti, audzēt ūdenī vai augsnē. Ja ar zemi audzē, tad ir garšīgāk, jo mikrosalātu garša ir intensīvāka, turklāt pats augs ir noturīgāks un veselīgāks, to labāk var uzglabāt;

audzējot ūdenī, ir augi, ko var izaudzēt un ko nevar. Nekas labs nesanāks ar bietēm vai rukolu, jo šiem augiem vajag ilgāku augšanas periodu un papildu barības vielas.

Ja arī tev ir kāds interesējošs jautājums par augiem vai kopšanas darbiem pavasarī, raksti to komentāru sadaļā vai arī e-pastā: maja@delfi.lv