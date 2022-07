Privātmāju īpašniekiem vēl pieejams finansējums energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta programmā

Valsts attīstības finanšu institūcija "Altum" šā gada 27. aprīlī sāka pieņemt

pieteikumus privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta programmā, bet jūnija vidū veica pirmās finanšu līdzekļu izmaksas. Patlaban ar iesniegtajiem projektiem rezervēti 52 procenti no programmas līdzekļiem, kas nozīmē, ka ir pieejama gandrīz puse atbalsta programmas finansējuma informē "Altum" sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra Eglīte.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Ņemot vērā šī brīža ģeopolitisko situāciju, kas tieši ietekmē arī energoresursu cenu svārstības, ir kritiski svarīgi ikvienam domāt par energoresursu racionālu lietošanu. Liela ietekme energoresursu cenu kāpuma mazināšanai ir arī mājokļu energoefektivitātei. Privātmāju īpašniekiem šobrīd ir unikāla iespēja ar valsts atbalstu paaugstināt savu mājokļu energoefektivitāti, kā arī uzstādīt saules paneļus un nelielus vēja ģeneratorus, lai spētu paši savām vajadzībām saražot nepieciešamo enerģiju, kā arī uzkrāt ziemas mēnešiem, lai mazinātu ikmēneša izdevumus par komunālajiem maksājumiem," norāda ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

Patlaban pārliecinoši lielākā daļa pieteikumu ir saules paneļu uzstādīšanai (82 procenti), pārējie (18 procenti) – ēku energoefektivitātes paaugstināšanai. Visaktīvākie bijuši māju īpašnieki Pierīgā, kas iesnieguši 315 pieteikumu par kopējo summu – 1,09 miljoni eiro. Tālāk seko Zemgales privātmāju īpašnieki ar 55 pieteikumiem par 187 tūkstošiem eiro. No Kurzemes saņemti 53 pieteikumi par 200,6 tūkstošiem eiro, no Latgales – 22 pieteikumi par 30,7 tūkstošiem eiro un no Vidzemes – 30 pieteikumi par 109,6 tūkstošiem eiro, informē "Altum" Energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja Ieva Vērzemniece.

"Pirmās atsauksmes liecina, ka privātmāju īpašnieki ļoti pozitīvi novērtē sniegto atbalstu. Kopumā pieteikumi ir pamatoti un labi sagatavoti, vidēji tikai viens no desmit pieteikumiem nekvalificējas atbalsta saņemšanai, un biežākie atteikumu iemesli ir Zemesgrāmatā reģistrētu īpašumtiesību uz māju neesamība, māja neatbilst viena vai divu dzīvokļu mājas klasei, vai pieteikuma iesniedzējs jau ir uzstādījis un pieslēdzis tīklam saules paneļus, pirms noslēgts līgums ar "Altum". Aicinu interesentus izmantot iespēju atbalsta saņemšanai, vienlaikus rūpīgi iepazīstoties ar programmas nosacījumiem," uzsver Vērzemniece.

Privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanas programmā atbalsts ir paredzēts dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai. Atbalstu var saņemt, ja privātmāja atbilst viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās mājas klasei, tā ir nodota ekspluatācijā un privātmājā netiek veikta saimnieciskā darbība. Tāpat Zemesgrāmatā jābūt nostiprinātām īpašuma tiesībām uz māju privātpersonai, kura piesakās atbalstam, kā arī ģimenē jābūt vismaz vienam bērnam.

Pieteikums par dalību Privātmāju energoefektivitātes programmā ir jāsniedz elektroniski portālā "Altum". Pieteikumus privātmāju energoefektivitātes programmā izskata 20 darba dienu laikā pēc to iesniegšanas.