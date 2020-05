Radošas dārza taciņu idejas un padomi materiālu izvēlē

Vieni dārzā ir iemīļojuši tikai rūpīgi koptu mauriņu, bet citi savukārt nolemj dārzu papildināt ar taciņām, kas gar dobēm līkločo kā upe. Šoreiz "Tavs Dārzs" no savas padomu lādes izceļ rakstus par dārza taciņām, to dažādību, kā arī to veidošanas materiālu plusiem un mīnusiem.

Pavasaris ir īstais laiks dārza darbiem, kad domājam par uzlabojumiem savā zemes pleķītī – vai tā būtu jauna lapene, dobe vai pat kāds jauns augs. Tāpat viens no uzlabojumiem var būt dārza taciņa, kas var radikāli mainīt pagalma vai dārza izskatu.

Dārza celiņi mēdz būt visdažādākie – veidoti no masīvām akmens plāksnēm, smalkām akmens šķembām, bruģa un ne tikai, tāpēc ir svarīgi saprast, kurš no materiāliem būs vislabākais. Atbildi uz šo jautājumu varēsi rast rakstā zemāk, kur esam izskaidrojuši dažādu dārza celiņu plusus un mīnusus. Tāpat rakstā zemāk varēsi izlasīt noderīgus padomus, kā izplānot un ērti izvietot taciņu dārzā.

Ja arī tu savā dārzā esi izveidojis taciņu, tad padalies ar savu veikumu vai pieredzes stāstu ar pārējiem "Tavs Dārzs" lasītājiem, lai citi var iedvesmoties! Aprakstu vari sūtīt e-pastā: maja@delfi.lv

Savukārt raksta turpinājumā lasi visu par un ap taciņu izveidi dārzā!