Ražas veste, mikromāja un aitas vilnas mēslojums: ko lūkot izstādē 'Dārzs un Dzīvesstils 2022'

Ražas veste, mikromāja un bioloģiski sertificēts ilgtspējīgs mēslojums no aitas vilnas. Kas šo visu vieno? Radoši, uzņēmīgi un čakli Latvijas cilvēki! Ja tev šķiet, ka dārzu vajadzētu papildināt ar kādu jaunu augu, darbarīku, dārza mēbeli vai paklausīties speciālistu ieteikumos par inovatīviem produktiem, vari doties uz izstādi "Dārzs un dzīvesstils 2022" Ķīpsalā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Starptautiskā dārzkopības izstāde "Dārzs un dzīvesstils 2022" Ķīpsalā norit no 6. līdz 8. maijam, piedāvājot bagātīgu produktu klāstu – sākot no visdažādākajiem stādiem balkonam, terasei un dārzam, beidzot ar draudzveidīgām precēm dārza darbiem un atpūtai. Izstāde norisināsies gan hallē, gan āra teritorijā un vērtīgus padomus smelties būs iespējams gan no dārza entuziastiem, gan profesionāļiem.

Vairāk informācijas par izstādes darba laiku, ieejas un autostāvietu biļešu cenām atradīsi šeit.

Lūk, neliels fotoieskats no tā, ko var aplūkot izstādē, savukārt raksta turpinājumā vari iepazīties ar trim čakliem Latvijas uzņēmumiem un to inovatīvajiem produktiem.

Ražas veste ērtākam darbam





"Vienmēr ir jādara labākais, ko tu vari, jo kvalitātei nav robežu," ir pārliecināti jaunie uzņēmēji un dzīvesbiedri Ieva Zaharova un Mārtiņš Nīmanis, kas izstādē Ķīpsalā prezentēs "Logseter" ražas vesti.

Ikdienā praktiski nodarbojoties ar mežu apsaimniekošanu un atjaunošanu, jaunieši vēlējās atvieglot nogurdinošo stādīšanas procesu, tāpēc radās ideja par vesti, kas šo darbu padarītu vieglāku un ātrāku. Ceļš līdz gala produktam – ērtai un praktiski nenovalkājamai vestei, pie kuras var piekabināt pat piecas dažāda izmēra somas, – ilga astoņus mēnešus. Dizainu izstrādāja Mārtiņš kopā ar Ievu, kura lika lietā savas dizaineres zināšanas, arī viss pārējais – rūpīga materiālu izvēle un detaļas – tapa kopā pēc daudziem un ilgiem izmēģinājumiem.

Rezultātā tika radīta ražas veste, kas ir ideāli piemērota meža stādīšanai, ābolu, ķiršu un citu augļu lasīšanai, ogu, zāļu vākšanai, kā arī sēņošanai un citām lietām. Vestes galvenā funkcija ir atbrīvot ķermeni maksimāli ērtām kustībām, slodzi sadalot pa visu ķermeni. Tādējādi stādītājs vai ražas novācējs var brīvi pārvietoties.

Pirmizrāde inovatīvai mikromājai



"Šķiet, ka tas bija 6. vai 7. klasē, kad man radās sapnis uztaisīt supermāju, kas ir pilna ar dažādu elektroniku," ar smaidu stāsta "Koka ziemas dārzi" īpašnieks Normunds Guļevskis, kas mājas, ziemas dārzus un lapenes ražo jau vairāk nekā 20 gadus. Nu sapnis par supermāju teju ir realizēts – lieti noderējusi uzkrātā darba pieredze un inženiera, radioelektroniķa un datorsistēmu tehniķa izglītība. Jau šajā nedēļas nogalē uzņēmums Ķīpsalā prezentēs jaunumu – inovatīvu, autonomu mikromāju, kas būtībā ir daudzveidīgi kombinējama moduļu sistēma. Lai arī mikromāju ražošanu uzņēmums uzsāka tikai šogad, jau ir iegūtas cildinošas atsauksmes no pirmajiem klientiem Zviedrijā un Vācijā.

No trīs dažādu izmēru moduļiem, nu gluži kā no "Lego", ļoti ātri un viegli var izveidot arī plašu dzīvojamo māju, biroju, glempingu vai studiju. Mikromājā, pateicoties jaunākajām tehnoloģijām, inovatīviem materiāliem, četrkāršam pakešu stiklam un tam, ka tajā apvienotas šķietami nesavienojamas lietas, ir iespējams komfortabli dzīvot līdz pat mīnus 40 grādu pēc Celsija salam, turklāt par ļoti zemām izmaksām.

"Šī māja varētu būt labs risinājums ģimenēm, kuru bērni ir izauguši un vēlas dzīvot atsevišķi, – vienkārši ieliec dārzā mikromāju, un lieta darīta! Bet tad, ja mājoklis kļūs lieks, mēs esam gatavi to atpirkt," norāda Normunds Guļevskis.

Mēslojums no aitas vilnas – labākai ražai un cīņai pret gliemežiem



Inovatīvu, ilgas iedarbības mēslojumu "BioLana Pellets", kas tiek ražots no simtprocentīgi dabīgas aitu vilnas pārpalikumiem, izstādē "Dārzs un dzīvesstils" piedāvās uzņēmums "Biolan". Mēslojums ir bioloģiski sertificēts, un to ir atļauts izmantot arī bioloģiskajā lauksaimniecībā. "Biolan" īpašnieka Aleksandra Safonova inovatīvā ideja ieguva pirmo vietu konkursā " Ideju Kauss 2020". Pateicoties tam, pērn tika atvērta pirmā ražotne Baltijā.

Mēslojums ir jāiestrādā augsnē tikai vienu reizi gadā. Tas palīdz irdināt augsni, uzņemot 350 procentus ūdens, un efektīvi bagātina augus ar tiem nepieciešamo slāpekli (satur trīsreiz vairāk slāpekļa nekā putnu mēsli), kāliju un citus elementiem. Savukārt izkaisītas granulas dabīgā veidā lieliski aizsargā augus un stādus no kailgliemežiem un citiem gliemjveidīgajiem, tos nenogalinot. Mēslojuma granulas ir pieejamas 450 gramu iepakojumā, ar ko pietiek, lai apstrādātu līdz 22 kvadrātmetrus augsnes.

Izstādi "Dārzs un dzīvesstils" rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1.