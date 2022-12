Rozā eglītes un dekorācijas no mājlietām: ko Ziemassvētku rotāšanai aizgūt no 'TikTok'

Platforma "TikTok" ir mājvieta miljoniem DIY (dari pats) atklājumiem, un tie ir īpaši noderīgi, kad runa ir par mājas rotāšanu svētkiem. Piemērs – mirkļbirkai #christmashack ir vairāk nekā 227,9 miljoni skatījumu. Lai saglabātu sajūtu, ka ejam līdzi laikam, atklājam 2022. gada populārākās Ziemassvētku dekorācijas platformā "TikTok".

Piekritīsi, ka viena lieta, ko mēs ļoti mīlam Ziemassvētkos, ir eglītes rotāšana, un, ja vēlies šogad piešķirt šim svētku simbolam kādu īpašu stilu, "TikTok" lietotāji parādīs, ko tieši izdarīt, lai eglīte izskatītos tā, it kā to būtu darinājis kāds profesionālis. Turklāt tas, iespējams, būs pat vienkāršāk nekā tev šķiet!

Šogad lielu popularitāti iegūst rozā eglītes



Rozā Ziemassvētku eglītes pēdējā laikā ir kļuvušas par nopietnu sarunu tematu Ziemassvētku egļu tendenču pasaulē, un mirkļbirka #PinkChristmastree vietnē "TikTok" ir ieguvusi vairāk nekā 44,6 miljonus skatījumu.

Reiz šādas krāsas eglītes tika uzskatītas par negaumīgām un lētām, taču nu rozā eglītes ir kļuvušas par vienu no jautrākajiem un reizē iecienītākajiem veidiem, kā izrotāt māju svētku sezonai – it īpaši, ja meklē kaut ko unikālu un atšķirīgu no tradicionālajām sarkanajām, baltajām un zelta krāsām, kuras mēs parasti redzam Ziemassvētku kontekstā.

Tātad, kāpēc rozā eglītes ir kļuvušas par vienu no visvairāk meklētajām Ziemassvētku eglītēm 2022. gadā? Patiesība ir tāda, ka šī gada moto ir šāds – "Ziemassvētkiem piestāv teju viss". Un, ja tev patīk rozā krāsa, tad kāpēc gan to nepadarīt par galveno krāsu savā svētku sezonā?

Tas nebūt nenozīmē to, ka eglītei nu ir jābūt spilgtā, pat izteikti koši rozā tonī. Ja tev rozā Ziemassvētku eglīšu tendence rada nelielu satraukumu, der izmēģināt arī maigākas pasteļrozā nokrāsas, turklāt šādu krāsas eglīti būs daudz vieglāk iekļaut arī mājas interjerā. Vai arī, ja rozā eglīte nu ne pavisam nav piemērota, bet vēlies iekļaut rozā krāsu (jo tas taču modīgi!), tad vari izmēģināt rozā rotājumus uz baltas mākslīgas eglītes. Galu galā šī gada tendence – maksimālisms!

Izmēģini Ziemassvētku lampiņas apvīt ap egles stumbru



"TikTok" lietotāja Kellija Fitzsimosa kļuva populāra drīz pēc tam, kad atklāja radošo un šķietami pavisam vienkāršo veidu, kā Ziemassvētku lampiņas aptīt ap savas eglītes stumbru, lai radītu īpaši košu un mirdzošu Ziemassvētku eglīti. Cilvēki komentāros bija pārsteigti par videoklipā redzamo efektu, taču reizē arī nedaudz noraizējušies par to, ka viņiem nepietiks pacietības.

Pirmais solis – lai gan tas, iespējams, aizņems pat 15 minūtes, sāc ar to, ka atpiņķerē savu lampiņu virteni. Nostiep to taisnā rindā uz grīdas.

Otrais solis – aptin gaismiņas ap egles stumbru vai iespied tās egles pamatnē un tad sāc virzīties pa stumbru augšup (lampiņas neatbalsti uz egles zariem!). Tas piešķirs eglei maģiska mirdzuma izskatu. Kellija izmanto zig-zag metodi, proti, tā vietā, lai staigātu apkārt eglei, viņa pārvietojas no kreisās uz labo pusi, koncentrējoties tikai uz eglītes priekšpusi.

Ziemassvētku spīguļi ar salūta efektu



Esi dzirdējis par sudraba zvaniņiem, bet kā ar sudraba egles zariņiem? Kāda austrāliete ir dalījusies ar atklājumu, kā izveidot Ziemassvētku dekoru eglītei, izmantojot tikai šķēres un spīguļus (ieteikums izmantot spīguļus ar stiepli iekšpusē, jo tā palīdzēs labāk aptīties un droši noturēties ap zariem). Tātad – kā to panākt? Aptin spīguli ap atsevišķa egles zara galu, nogriežot lieko, pēc tam pievelkot un nostiprinot to, tādā veidā radot tādu kā salūta efektu. Viss process, lai eglīti pilnībā izrotātu ar sudraba spīguļiem, aizņem vien 30 minūtes.

Video autore un dekora atklājēja saka: "Sākumā biju skeptiska, bet gala rezultāts izskatās pārsteidzoši labs."

Izrotā arī logus!



"TikTok" lietotājiem patīk šī Ziemassvētku logu dekorēšanas ideja, kas acumirklī logu "ietērpj" svētku noskaņā. Viss, kas ir nepieciešams, ir krīta pildspalva (kā noskaidrojām, nopērkama "Ikea")!

"TikTok" lietotāja, kas visus iedvesmoja ar šo mākslas darbu, raksta: "Mēs ar meitu to darījām klusā pēcpusdienā ar krīta pildspalvu no "Amazon" (mūsu gadījumā – trīs eiro vērtu pildspalvu no "Ikea") un dažiem "Pinterest" iedvesmas attēliem."

"Tā bija lieliska izklaide un jauka alternatīva visām dārgajām un spožajām Ziemassvētku dekoru reklāmām, kuras mūs pārņem šajā gadalaikā." Šis ir pavisam mazs "dari pats" atklājums, kā papildināt savas Ziemassvētku dekoru idejas.

Daži komentētāji izteica savas bažas, sakot: "Ja tikai es mācētu zīmēt...”, uz ko video autore pārliecinoši atbildēja: "Mēs tikko nokopējām dažus "Pinterest" attēlus. Noteikti pieļāvām kļūdas, taču mēs to vienkārši notīrījām un sākām visu no jauna. Lai to paveiktu, tev nav jābūt profesionālim vai māksliniekam!"

Izveido pats savu dekoru, izmantojot stieples pakaramo

Iespējams, par šo atklājumu būsi jau dzirdējis, taču tas ir daudzu iecienīts. Reizēm vairāk par visu vēlamies, lai dekorācijās "iemiesotos" Ziemassvētku gars, bet tik ļoti nevēlamies pārtērēties. Ko darīt? Stiepļu pakaramie nav ļoti iecienīti drēbju glabāšanai, tomēr tie var kalpot citam mērķim – stiepļu pakaramais vainags var būt lieliska un skaista dekorācijas ideja.