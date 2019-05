Rundāles pilī varēs apskatīt teju 100 dažādas narcišu šķirnes

No 4. līdz 7. maijam Rundāles pils aicina uz narcišu izstādi, kurā varēs lūkot aptuveni 100 dažādas šķirnes, informē Rundāles pils muzeja pārstāve Ilze Kusiņa. Tās aplūkojamas vestibilā, pils 1. stāvā.

Izstādē varēs skatīt ziedus no selekcionāra un kolekcionāra Jāņa Dukaļska dārza. Narcises ir amariļļu dzimtas lakstaugs – vienas no senākajiem augiem, kurus ļaudis sāka izmantot dekoratīviem mērķiem. Mūsdienās to šķirņu skaits mērāms vairākos tūkstošos, tās tiek iedalītas 12 grupās, ņemot vērā ne tikai ziedu garumu, formu un vainadziņa lielumu, bet arī izcelsmi. Sākotnējo balto un dzelteno krāsu narcišu klāstā laika gaitā papildinājuši neparastāki toņi.