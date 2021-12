Sadzīves tehnikas iegāde un racionāla resursu izmantošana. Kā ietaupīt elektroenerģiju un mazināt elektrības rēķinu

2021. gada elektroenerģijas cenu kāpums, kas salīdzinājumā ar pērno gadu pieaudzis par 50 procentiem, daudziem patērētājiem licis apdomāt savus elektrības lietošanas paradumus. Cenu pieaugums gada aukstajos mēnešos īpaši ietekmējis iedzīvotāju makus, jo tieši šajā laikā mēs intensīvi izmantojam elektriskos sildītājus, biežāk slēdzam gaismu, jo dienās gaišais laiks ir īsāks, kā arī aukstajās dienās vairāk laika pavadām pie televizoriem un datoriem. "Gjensidige Latvija" skaidro, kam pievērst uzmanību, ja elektrības rēķins pēkšņi ir kļuvis nepamatoti liels un kā taupīt elektroenerģiju.

"Palielinātas izmaksas, ja nerunājam par vispārīgajiem tarifu kāpumiem, visbiežāk saistītas ar neapdomīgu elektrības lietošanu, piemēram, ieslēgtu gaismu istabā, kurā neuzturamies, vai neefektīvu elektrotehniku. Jāatzīmē, ka elektroenerģijas palielinātu patēriņu var izraisīt jebkurš sistēmas darbības traucējums. Patstāvīgi to izvērtēt nav prātīgi, tāpēc, lai saņemtu palīdzību, ir ieteicams sazināties ar energokompāniju, kas jūs apkalpo. Speciālisti palīdzēs novērtēt enerģijas patēriņa modeli jūsu mājās, pārbaudīs sadzīves tehnikas bojājumus, kā arī pārbaudīs elektroinstalācijas stāvokli un siltuma noplūdes. Pēc visām veiktajām darbībām speciālists sniegs konkrētus ieteikumus elektroenerģijas taupīšanai," skaidro "Gjensidige Latvija" Īpašuma un personu apdrošināšanas produktu vadītāja Kitija Lase.

Sadzīves tehnika – galvenais elektrības tēriņš

Vienkāršs padoms elektroenerģijas taupīšanai ir elektroierīču atvienošana no kontaktligzdas. Pastāv kļūdains viedoklis, ka, piemēram, izslēgts televizors nepatērē elektrību, pat tad, ja tas ir pieslēgts strāvas padevei. Realitātē visas ierīces, kas ir pieslēgtas elektrotīklam, tieši ietekmē to, kādu rēķinu mēs saņemam mēneša beigās. Tas jo īpaši attiecas uz tādu tehniku kā veļas mašīnas, trauku mazgājamās mašīnas, mikroviļņu krāsnis, tējkannas, tosteri u.c., tādēļ taupīšanas nolūkos, liela daļa sadzīves tehnikas būtu no kontaktligzdas jāatslēdz pilnībā. Savukārt statistikas dati liecina, ka vidēji viena trešdaļu mājas enerģijas patēriņa rada tieši ledusskapis. Lai gan ledusskapi īsti nav iespējams atslēgt, iespējams, ir pienācis laiks apsvērt jauna ledusskapja iegādi. Tas saistīts ar to, ka jaunā sadzīves tehnika ir ievērojami energoefektīvāka nekā tā, kas ražota pirms pieciem līdz 10 un vairāk gadiem. Tāpat, lai iekārta būtu makam draudzīgāka, ir ieteicams izvēlēties tādas ierīces, kuru energoefektivitātes klase ir "A+" vai augstāka (norādīts uz ierīces uzlīmes un iepakojuma). Lai gan šādas ierīces lielākoties ir dārgākas, ilgtermiņā to elektrības patēriņš būs mazāks. Tas gan nenozīmē, ka būtu steidzami jāatjauno visa mājas tehnika, kuras izlaišanas gads ir vecāks par 10 gadiem, taču to lieti atcerēties kā jaunas tehnikas izvēles kritēriju nākotnē. Tas palīdzēs ne tikai ietaupīt naudu, bet arī samazināt mājokļa kopējo tīkla slodzi.

Neracionāla resursu izmantošana

Pamatojoties uz statistiku, aptuveni 30 procenti elektroenerģijas tiek tērēti nevajadzīgu vietu apgaismošanai. Tas izskaidrojams ar elementāru paradumu, kas nereti raksturīgs lielu dzīvokļu un privātmāju īpašniekiem – neizslēgt gaismu istabās, kurās neviena nav. Ietaupīt ir iespējams arī uz spuldžu rēķina – LON (kvēlspuldzes) ir ieteicams nomainīt uz LED spuldzēm, kas ir aptuveni sešas vai pat septiņas reizes energoefektīvākas. LED ne tikai patērē mazāk elektrības nekā LON, bet arī darbojas daudz ilgāk, savukārt cenas atšķirība ir niecīga. Tas nozīmē, ka iegādājoties LED, normālā gadījumā par izdegušo spuldžu maiņu nebūs jādomā aptuveni trīs līdz piecus gadus.

Nereti augstā elektrības rēķina iemesls ir arī pārslogotā siltumpadeves sistēma – jo intensīvāk ir jāapsilda mājoklis, jo augstākas ir elektrības izmaksas. Tādēļ, pirms manuāli pārslēgt temperatūru mājoklī, ir jāpārliecinās, ka nav tiešu aukstuma avotu – neaizvērtu logu, durvju spraugu u.t.t. Tiem, kas lokāli apsilda māju ar sildītājiem, jāpatur prātā, ka infrasarkanais sildītājs ir par 30 līdz 80 procentiem ekonomiskāks nekā citi.