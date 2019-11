Saglabā pelnus! Noderīgas idejas, kur tos izmantot dārzkopībā

Pelni dārzkopībā ir īsts "zelts" – gluži tāpat kā komposts, bet ir tikai jāzina, kur tos izmantot. "Tavs Dārzs" ir sarūpējis pelnu pielietošanas špikeri dārzā, kas būs lielisks palīgs dārza darbos.

Apkures sezona rit pilnā sparā, kas nozīmē to, ka arī pelnu ziemas aukstajos mēnešos būs gana daudz. Pelnus var izmantot ne tikai dārzkopībā, bet arī mājas darbos, piemēram, "Tavs Dārzs" no savas pieredzes iesaka tos izbārstīt uz slidenajām taciņām, kas būs lieliska alternatīva sāls graudiņiem vai smiltīm."Tava Māja" arī reiz pārbaudīja, ka pelni lieliski noder, lai notīrītu aizkvēpušu stiklu. Par to vari plašāk lasīt šajā rakstā.

Dārzā pelnus var izmantot augu palutināšanai, bet ir jāzina pareizās devas, jo, kas par daudz, tas par skādi! Starp citu – pelnus var izmantot ne tikai rožu krūmiem, bet arī zemenēm, kartupeļiem vai pat tūjām. Šeit vari izlasīt iemeslus, kāpēc vērts pelnus bērt uz tūjām.

Ja arī tev ir kāds ieteikums par pelnu izmantošanu dārzā vai mājā, tad padalies ar to komentāru sadaļā vai arī e-pastā: maja@delfi.lv