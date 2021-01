Sākusies kļavu sulu tecināšanas sezona

Ierasts, ka sulu tecināšanas sezona sākas agrā pavasarī, bet ar kļavu sulām ir nedaudz citādāk – ja ir labvēlīgi laikapstākļi, tad sulu tecināšanu var uzsākt pat janvārī. Arī vairākās saimniecībās Latvijā pašlaik tecina kļavu sulas.

Kā sarunā ar portālu "Tavs Dārzs" atklāj Skrīveru saimniecības "Ragāres" saimnieks Jānis Vaivars un SIA "Kainaži" īpašnieks Ervins Labanovskis, kurš Smiltenes pusē taisa dzērienus no sulām, pirmās kļavu sulas viņi baudījuši jau Ziemassvētkos, tiesa, tie bijuši vien daži litri gardā dzēriena. "Pirmās kļavu sulas dzērām jau Ziemassvētkos, bet to bija maz, tik vien kā pašiem nodzerties vai dažiem draugiem iedot," stāsta SIA "Kainaži" īpašnieks, kurš arī atgādina kļavu sulu īpatnību – tās raitāk tek tieši pēc lielajiem saliem, kad sākas atkusnis. "Tagad ir tieši tas laiks, kad tās sāk tecēt, bet to nevar saukt par kļavu sulu tecēšanas pilnbriedu. Parasti tas ir februārī vai martā. Šodien un rīt vāksim kļavu sulas, bet tad pārtrauksim, jo ziņo salu," tā Labanovskis.

Salīdzinot ar pērnā gada sezonu, "Ragāru" saimnieks vērtē, ka pērn ap jauno gadu sulas tecēja raitāk, bet to tecēšanas ātrums ir atkarīgs no laikapstākļiem. Pērn viņš ieurba 30. decembrī, bet šogad jau pašu vajadzībām urbumi kokos izdarīti ap Ziemassvētkiem – tā, lai svētkos var malkot gardo dzērienu. Kā norāda abu saimniecību vadītāji, kļavu sulu sezonas atklāšana šogad ir janvāra beigās. Tieši šonedēļ pirmās kļavu sulas ceļo pie pircējiem.

"Pagaidām kļavu sulas tek ļoti lēni, varbūt dienā kādi 5 litri no viena koka. Tikai daļa koku ir pamodušies," norāda Vaivars. Arī SIA "Kainaži" saimnieks piekrīt – pagaidām sulu tecināšanas sezona nerit tik raiti, pērn ap šo laiku viņš vācis vairāk. "Bet pērn arī ziema bija maigāka. Apstākļiem ir jāpielāgojas. Ja būs vairāk sulu, tad vārīsim kļavu sīrupu," savus plānus ieskicē Labanovskis. "Ja kļavu sulu tecināšanu salīdzina ar sprintu vai maratonu, tad es teiktu, ka pašlaik ir maratons, jo kļavu sulu tecināšanas sprints sākas, kad temperatūra ir plusos."

Foto: Shutterstock

Praktiski ieteikumi, ja kāds grib pamēģināt tecināt kļavu sulas

Saimniecību pārstāvji arī labprāt dalās ar vērtīgiem ieteikumiem, ja pats vēlies savās mājās tecināt kļavu sulas:

jāseko līdzi laikapstākļiem;

ja esi iesācējs – pagaidām nesteidzies ar kļavu sulu urbšanu, jo tikai dažas dienas sulas tecēs, pēc tam atkal ziņo salu (sulas netecēs);

kokā urbiet mazus caurumus (apmēram 7 līdz 8 milimetri);

labāk izvēlēties mazu caurulīti sulu tecināšanai (vai tapu);

caurumu kokā urbiet tā dienvidu pusē, jo stumbrs ātrāk sasilst, sulas tecēs raitāk;

kādu trauku izvēlēties sulu tecināšanai – tas paliek katra paša ziņā, bet labāk neizvēlēties trīslitru stikla burkas, jo tās var saplīst.