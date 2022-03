Saules paneļi, pirtis un moduļu mājas: kas apskatāms Ķīpsalas izstādē 'Māja 2022'

Ik gadu pavasara sākumā Ķīpsalā notiek būvniecības izstāde ''Māja I'', un arī šis gads nav izņēmums. Vienuviet iespējams atrast būvmateriālus un apdares materiālus, instrumentus, darba apģērbus un apavus, elektroinstalācijas un gaismas tehniku, santehniku, attīrīšanas iekārtas, saules paneļus, vārtus un žogus, gatavās moduļu mājas, pirtis, siltumnīcas un ne tikai. Ja plāno būvēt, remontēt vai uzfrišināt mājokli, šī ir vieta, kur smelties padomus, iedvesmu un salīdzināt dažādu uzņēmumu piedāvājumu.

Būvniecības izstādē "Māja I 2022" vienuviet aktuālo un jauno būvniecības jomā piedāvā vairāk nekā 280 uzņēmumu. Izstāde būs noderīga gan tiem, kuri māju būvē paši, gan tiem, kuri būvniecību uztic profesionāļiem. Izstāde notiks četras dienas – no 24. līdz 27. martam.

Lūk, neliels fotoieskats, ko var aplūkot izstādē, savukārt raksta turpinājumā vari iepazīties ar uzņēmumiem, pie kuriem konsultāciju laikā varēsi smelties padomus sava mitekļa labiekārtošanā.

Materiālu daudzveidība

Būvējot vai remontējot kāds dod priekšroku dabīgas izcelsmes materiāliem, kāds izvēlas inovatīvus materiālus, bet vēl kāds – materiālus, kuru ražošanas process saudzē dabu. Izstādē izvēles iespējas ir kā vieniem, tā otriem.

Dabīgu materiālu piekritējiem jāapskata uzņēmuma "Termokoksne" piedāvātie fasādes, terases, žoga un pirts dēļi no termokoka, kas ir ilgmūžīgs un ekoloģisks kokmateriāls. No dabiskas izcelsmes materiāliem noteikti jāredz arī Latvijā ražotās "Cewood" koka ēveļskaidu plātnes griestu un sienu apdarei. Inovatīvu risinājumu meklētājus aizraus Latvijas būvniecības un interjera dizaina industrijā līdz šim neiepazītais un daudzpusīgais apdares risinājums – dizaina līmplēves "3M™ DI-NOC™", kuras piedāvā uzņēmums "PrintPack Service". Savukārt dabai draudzīgs materiāls, kura ražošanas procesā tiek izmantoti otrreizējai pārstrādei nodoti materiāli, ir koksnes polimēra kompozītmateriāls jeb WPC. To izstādē piedāvā tādi uzņēmumi kā "TOP DEX", "Terasei.lv" u.c.

Koka karkasa un moduļu mājas

Daudzi ir dzirdējuši, ka pie savas mājas var tikt arī par dzīvokļa cenu. Koka karkasa un moduļu mājas strauji iegūst arvien lielāku popularitāti un pierāda sevi tirgū. Lai neapjuktu strauji pieaugošajā un plašajā piedāvājumā, izstādes "Māja I 2022" apmeklētāji var vienuviet apskatīt un salīdzināt dažādu ražotāju – "VIA-S modular houses", "Eko modulis", "Rebalt", "HUS.lv" un vēl citu – piedāvājumus. Tā ir iespēja beidzot saņemt atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem no pašiem ražotājiem!

Viss būvniecības procesam

Privātmājas būvniecības process ietver daudz posmus, kuros jāizdara konkrētas izvēles par labu vienam vai otram risinājumam. Lai izvēles kļūtu vieglākas, aicinām izmantot iespēju izstādē no dažādiem uzņēmumiem uzzināt aktuālo gan par pamatu izbūvi, komunikācijām, celtniecības tehniku un instrumentiem, dažādiem būvniecības materiāliem un iekārtām, gan arī par risinājumiem ēku energoefektivitātei un teritorijas labiekārtošanai. Īpaši plašā izvēlē izstādē ir jumta segumi – tos piedāvā "Toode", "Eroof", "BMI Monier", "Dakstiņu ražotājs", "Latroof" u.c.

Plašā klāstā ir arī saules paneļi, siltumsūkņi, saules kolektori un granulu apkures katli, kurus piedāvā "Nord Solar", "SB Solar", "INTREX serviss", "Rikon AC", "Divine Heat Company", "JB SunPower", "Proelektro", "FAN", "Solarstone", "Silta-māja.lv", "ToGoTech" u.c. Uzņēmumu pārstāvji konsultēs par siltumenerģiju un elektroenerģiju ražojošajām iekārtām, kā arī sniegs informāciju par iespējamo atbalstu atjaunojamo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās.

Interjers

Ja būvniecības process jau ir galā (vai tuvu tam) un atlikusi patīkamākā daļa – mājokļa iekārtošana –, tad izstādē jādodas uz Latvijas Dizaineru savienības ekspozīciju. Četru dienu laikā tur varēs konsultēties ar sertificētiem interjera dizaineriem – Kristianu Kazarjanu, Vīvu Ieviņu, Barbaru Freibergu, Daci Zeltiņu, Jeļenu Ivanovu, Anitu Grasi un Ilzi Desaini. Lai konsultācija būtu maksimāli produktīva, dizaineri aicina jau iepriekš pieteikt konsultāciju izstādē (info@design.lv, +371 28384294) un sagatavot sava mājokļa dzīvojamās telpas plānu.

Jaunums Latvijā – digitāls rīks būvniecības uzņēmumiem

Izstādē "Māja I 2022" pirmizrādi piedzīvos Latvijā izstrādāta būvniecības iekšējās kontroles un uzraudzības sistēma "BIKUS". Tā ir sistēma, kas izstrādāta tieši nozares uzņēmumiem ikdienas darbam – daudzu procesu automatizācijai, dokumentu sakārtošanai, kontrolei un pārraudzībai, kā arī vienotai sistēmai par visiem būvobjektiem. Izstādē ikviens nozares profesionālis aicināts iepazīties ar šo sistēmu, tās funkcijām un ieguvumiem ikdienas darbā!

Dzīvo siltāk un izdevīgāk!

Ekonomikas ministrija kopā ar partneriem stendā "Dzīvo siltāk" dalīsies ar noderīgu informāciju par kvalitatīvu ēku atjaunošanu un uzturēšanu, piemērotāko saules enerģijas tehnoloģijas izvēli un nepieciešamo jumta novērtēšanu pirms saules iekārtu uzlikšanas, par ēku energoefektivitāti, elektroierīču efektīvu lietošanu, viedajām tehnoloģijām un risinājumiem. Noskaidro, kādi ir starptautiskie, Eiropas un nacionālie būvniecības standarti, kā arī saņem rekomendācijas par logu un durvju izvēli. Uzzini, kāds ir pieejamais ēku atjaunošanas līdzfinansējums un atbalsts Rīgā un kā notiek PVN piemērošana māju apsaimniekošanā un būvniecībā.

Seminārs namu pārvaldniekiem un dzīvokļu īpašniekiem

Savukārt piektdien, 25. martā, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija un Ekonomikas ministrija aicina namu pārvaldniekus un dzīvokļu īpašniekus uz semināru "Daudzdzīvokļu namu pārvaldīšanas un atjaunošanas aktualitātes". Pilna semināra programma pieejama šeit. Semināra apmeklētājiem pie ieejas būs jāuzrāda Covid-19 sertifikāts.