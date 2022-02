Saules paneļi – vai risinājums augošajām elektroenerģijas cenām?

Lai gan Latvijā saulainu dienu nav tik daudz, kā, piemēram, Eiropas dienvidu valstīs, attīstoties tehnoloģijām, arī mūsu reģionā arvien aktuālāka kļūst saules enerģija. Saules paneļus var redzēt gan uz privātmāju jumtiem, gan jauno projektu daudzdzīvokļu mājām. Tiek būvētas arī saules paneļu elektrostacijas, lai nodrošinātu elektroenerģiju veseliem ciematiem.

"Latvijā saule spīd vien nepilnas 2000 stundas gadā, tomēr arī šajā laikā iegūtā saules enerģija var būt labs atspaids laikā, kad elektroenerģijas cenas turpina kāpt. Ir skaidrs, ka šobrīd mājsaimniecības nevar savu pašpatēriņu pilnībā nodrošināt ar saules enerģiju, tomēr ilgtermiņā tās izmantošana var dot jūtamu ekonomisko ieguvumu," stāsta Kaspars Lukačovs, "Luminor" kreditēšanas vadītājs Baltijā.

Saules paneļu izvietojums



Viens no svarīgākajiem faktoriem, kas nosaka iespējamo enerģijas ieguves apjomu, ir saules paneļu izvietojums. Tos var novietot gan uz ēku jumtiem, gan uz zemes. Lai paneļus novietotu uz slīpa jumta, ir svarīgi izvērtēt debespuses, ko noteikti palīdzēs izdarīt speciālists.

Kā savulaik "Delfi Plus" skaidroja "Solar PV Latvia" pārstāvis Rihards Appens, uz zemes izvietojamie saules paneļi būs dārgāki, tiem jāatvēl arī laukums (jārēķinās, ka ap tiem būs arī zāle jāpļauj, kāds netīšām rotaļājoties tajos var ieskriet). Jāteic gan, ka izmaksas ir vienādas. "Ir jumta segumi, piemēram, dakstiņa jumti, kur uzstādīšana uz jumta būs dārgāka kā uz zemes," tā Appens. Vairāk lasi šajā rakstā.

Parasti cilvēki tomēr izvēlas saules paneļus uzstādīt uz jumtiem. Savukārt jumta saules paneļiem arī ir mīnuss – ja jumts ir tumšs, saules paneļi var sakarst, tad efektivitāte kritīsies. Appens gan atzīmē, ka, ja saules paneļi ir pareizi uzstādīti, tad tie efektīvi strādās arī saulainās dienās.

"Pašreizējie risinājumi ļauj uzstādīt saules paneļus uz dažādu segumu jumtiem, piemēram, mīkstā ruberoīda plakanā jumta, dažādu veidu dakstiņu slīpajiem jumtiem u.c. Savukārt, ja tos vēlas novietot uz zemes, jārēķinās, ka būs nepieciešams lielāks laukums, lai viena paneļu rinda nenoēnotu citu," skaidro energoefektivitātes uzņēmuma SIA "Efekta" valdes loceklis Nauris Buļs.

Enerģijas ražošana un patēriņš



Pastāv maldīgs uzskats, ka ar saules paneļiem var saražot enerģiju tikai trīs mēnešus gadā. Nelielos daudzumos elektroenerģijas ražošana notiek arī ziemas periodā. Aprēķini liecina, ka Latvijā no aprīļa līdz septembrim saražotās elektroenerģijas īpatsvars ir aptuveni 75 procenti no kopējās gadā saražotās enerģijas, bet atlikušajos sešos – 25 procenti.

Uzstādot saules paneļus, saražoto elektroenerģiju galvenokārt izmanto savām vajadzībām, bet pārpalikumu nodod tīklā, tāpēc nav jāuztraucas, ka saules paneļi saražos elektroenerģiju tik daudz, ka mājsaimniecība to nespēs patērēt. Pastāv risinājumi, kad elektroenerģiju ir iespējams uzkrāt, tomēr šāda prakse nav izplatīta, un pašlaik Rīgas Tehniskajā universitātē notiek pētījumi par atjaunojamās enerģijas uzkrāšanas iespējām. Nododot elektroenerģiju tīklā, rodas finansiālais ietaupījums, jo nodoto enerģiju vēlāk var izmantot savām vajadzībām, maksājot tikai par sadales sistēmas pakalpojumiem.

Šobrīd saules enerģiju galvenokārt izmanto ūdens uzsildīšanai, sūkņu darbības nodrošināšanai, sadzīves tehnikai un uzlādes ierīcēm. Parasti to neizmanto apgaismojuma nodrošināšanai, jo apgaismojums nepieciešams diennakts tumšajā laikā, kad enerģija netiek ražota.

Cik ilgā laikā atmaksāsies?



Saules paneļu jaudas ir dažādas, bet vidēji viens saules panelis gada laikā var saražot aptuveni 400kWh. Taču jāatceras, ka 75 procentus no šī apjoma saražos gada sešos saulainākajos mēnešos. Zinot mājsaimniecības patēriņu mēnesī, var aptuveni aprēķināt, cik paneļi būtu nepieciešami, lai nosegtu patēriņu, piemēram, vasaras mēnešos.

"Tas, cik ilgā laikā atmaksāsies uzstādītie saules paneļi, ir atkarīgs no ļoti dažādiem faktoriem – mājsaimniecības elektroenerģijas patēriņa, laika posma, kad elektroenerģija tiek patērētā, mājas novietojuma, jumta slīpuma u.c. Atrodot veiksmīgu risinājumu, saules paneļu atmaksāšanās laiks ir līdz 10 gadiem, un vidēji elektroenerģijas patēriņš, uzstādot saules paneļus, samazinās uz pusi," stāsta Buļs.

"Saules paneļi ir jāuzstāda ar vēsu prātu – precīzi tik, cik vajag. Saražojam, notērējam. Arī to atmaksāšanās laiks ir 7, 8 vai 9 gadi. Vai būs 5 gadi? Jā, apsolu, ka būs! Pie saules paneļu tehnoloģijām strādā zinātnieki. Attīstoties tehnoloģijām, no saules paneļu viena kvadrātmetra varēs iegūt daudz vairāk elektroenerģijas. Pozitīvā ziņa ir tā, ka saules paneļi kļūst cilvēkiem arvien draudzīgāki, tie arī ir videi draudzīgi, jo elektroenerģijas ražošanā nav nekādu emisiju. Tas ir ieguvums. Atcerieties, ka vienmēr, lūkojoties pēc jauniem risinājumiem energosaimniecībā, nepieciešams analizēt vismaz trīs alternatīvas, kurās ir atšķirīgas tehnoloģijas. Tad izvērtējiet, kura jums ir labāka," "Delfi Plus" stāstīja Dagnija Blumberga, Dr.habil.sc.ing., profesore, RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta direktore.

Finansiālās iespējas



"Saules paneļu uzstādīšana prasa papildu līdzekļus, un finansiālo atbalstu noteikti var meklēt kredītiestādēs. Ik pa laikam ir pieejams arī valsts atbalsts privātmāju energoefektivitātes uzlabošanai, tajā skaitā saules paneļu uzstādīšanai. Plānots, ka jauna programma tiks uzsāka jau šajā pavasarī, tāpēc šobrīd ir īstais brīdis izvērtēt savas iespējas un vajadzības, lai, sākoties saulainākam laikam, būtu nodrošināti ar saules enerģiju," uzsver Lukačovs.

"Delfi Plus" jau savulaik izvērsti skaidroja, ka ir bankas, kuras piešķir kredītu saules paneļu iegādei. Tāpat aizdevumu saules paneļu iegādei sniedz "Altum".

Tā, piemēram:

Bankai "Citadele" nav atsevišķa kreditēšanas produkta, kas domāts saules paneļiem, bet to iegādei banka piešķir patēriņa kredītu līdz pat 15 000 eiro;

"SEB bankai" arī nav atsevišķa kreditēšanas produkta, kas domāts saules paneļiem, bet to iegādei banka piešķir patēriņa kredītu vai kredītu ar nekustamā īpašuma ķīlu;

"Luminor" norādīja, ka banka piedāvā vairākus finanšu risinājumus saules paneļu iegādei – patēriņa kredītu līdz 12 000 eiro, kā arī "Luminor" ideju kredītu, kura summa ir, sākot no 10 000 eiro;

"Swedbank" izveidojusi atsevišķu pakalpojumu saules paneļu sistēmu iegādei – var saņemt finansējumu līdz 20 000 eiro.

Vairāk lasi šajā rakstā.