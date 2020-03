Sēklu iegāde no Ukrainas vai citām trešajām valstīm: kas par to jāzina

Klāt lielais sēklu iegādes laiks, kad ne tikai lūkojam dažādas noderīgas sēklas pie pašmāju audzētājiem, bet arī citu valstu audzētāju piedāvājumus. Ko der atcerēties, ja ir vēlme pasūtīt sēklas no Ukrainas vai citām trešajām valstīm, "Tavs Dārzs" atgādina Zemkopības ministrijas (ZM) Lauksaimniecības departamenta eksperte Ineta Jēkabsone.

Kā atgādina Jēkabsone, sēklas ievest ir atļauts tikai no tām trešajām valstīm, kurām uz konkrēto kultūraugu sugu sēklām ir piešķirta Eiropas Savienības (ES) ekvivalence (sēklas, kas ražotas trešajās valstīs ir līdzvērtīgas ES ražotajām sēklām).

"Ukrainai ES ekvivalence šobrīd piešķirta nav, līdz ar to no Ukrainas sēklas ievest nav atļauts," uzsver ZM pārstāve. Viņa arī atgādina to, kādi dokumenti apliecina no trešajām valstīm ievesto sertificēto sēklu kvalitāti:

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sertifikāts;

Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) vai – ja sēklas paredzēts ievest no ASV vai Kanādas – Pilnvaroto sēklas analītiķu asociācijas (AOSA) izsniegts sēklu kvalitāti apliecinošs dokuments;

attiecīgās valsts pilnvarotās institūcijas oficiāls apstiprinājums (sertifikāts) par to, ka nav konstatēti vējauzas (Avena fatua) piemaisījumi lauku apskatē un viena kilograma oficiālajā sēklu paraugā vai trīs kilogramu oficiālajā sēklu paraugā – labības sugu sēklām.



Kam jābūt uz oficiālās etiķetes

Jēkabsone norāda, ka no trešajām valstīm ievestajām sertificētajām sēklām ir jābūt marķētām ar OECD etiķeti, savukārt dārzeņu standartsēklām ir jābūt marķētām ar saiņotāja etiķeti.

Dārzeņu standartsēklām saiņotāja etiķetē ir jābūt norādītam:

atsaucei uz ES tiesību aktiem;

saiņotāja vārdam, uzvārdam vai nosaukumam un adresei;

tirdzniecības gadam, kad veikta aizzīmogošana, vai pēdējais dīgtspējas pārbaudes datums;

sugas nosaukumam latviešu un latīņu valodā;

sugai, šķirnes nosaukumam, kategorijai;

saiņotāja piešķirtajam atsauces numuram;

deklarētajai sēklu neto vai bruto masai. Ja ir norādīta masa un lietoti granulēti augu aizsardzības līdzekļi, dražējamie materiāli vai citas cietās piedevas, norāda piedevu nosaukumu, kā arī aptuvenās proporcijas starp sēklu masu un kopējo masu.



ZM pārstāve plašāku informāciju par trešajām valstīm, kurām ir piešķirta ES ekvivalence konkrētām kultūraugu sugām iesaka aplūkot Ministru kabineta 2014. 28 .oktobra noteikumos Nr. 668 "Noteikumi par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm". Arī tur varēs atrast informāciju par to, kas jānorāda OECD etiķetē.