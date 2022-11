Seni meistari digitālajā gadsimtā: pulksteņmeistars, juvelieris un kurpnieks

Cik daudziem no mums ir kurpes, kas šūtas no rūpīgi piegrieztiem ādas gabaliem, vai gredzens, kuru no "netīra" metāla uzbūris juvelieris? Vai īsts amatnieka roku darbs tiešām kļūst arvien retāks mūsdienu digitālajā pasaulē, kad staigājam krosenēs un viedpulksteni uz rokas, bet auskarus var nopirkt pat pārtikas lielveikalā?

Šķiet, ka romantisko seno amatu pratēji aiziet nebūtībā, bet tā nav! Profesionālajiem amata meistariem darba pietiek. Nemainīgi mazs amata pratēju skaits ir klavieru restauratoriem, mūzikas instrumentu izgatavotājiem, muciniekiem, bet pietrūkst labu mūrnieku, galdnieku, santehniķu, krāšņu podnieku, skursteņslaucītāju, kalēju, konditoru.

Mēs aprunājāmies ar trim senu amatu meistariem – kurpnieku, pulksteņmeistaru un juvelieri, lai secinātu, ka viņu prasmes, talants un darbs arī 21. gadsimtā ir ļoti pieprasīts!