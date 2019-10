Sezonas karalis ķirbis – kā uzglabāt līdz pavasarim un pareizi lietot uzturā

Ķirbis nudien ir rudens karalis, jo tas dārzā pārspēj citus augus ar savu ievērojamo izmēru, kā arī no šīs milzu ogas var pagatavot virkni ar gardām maltītēm. "Tavs Dārzs" šoreiz no padomu vācelītes ir sarūpējis rakstus par ķirbjiem – sākot no to audzēšanas padomiem, līdz pat uzglabāšanai un lietošanai uzturā.

Latvijā ķirbjus audzē ne tikai mazdārziņos, bet arī lielākās plantācijās, piemēram, Tukuma pusē ir zemnieku saimniecība ''Kliblapsas'', kur rudenī ir koši ķirbju lauki. Kā "Tavs Dārzs" savulaik pastāstīja saimnieki, sākotnēji tas nebija tik lielos apjomos, bet ar 2010. gadu ķirbji auga jau hektāra platībā, un pēdējo gadu laikā ķirbji tiek audzēti vairāku desmitu lielās platībās. Šeit vari aplūkot iespaidīgos ķirbju laukus Tukumā. Arī citviet pasaulē lielās plantācijās audzē šo lielo ogu, un ik rudeni īpaši gaidīti ir ķirbju rekordi, piemēram, Latvijā pērn tika sasniegts jauns ķirbja rekords – 574 kilogramus brangs milzenis. Te vari aplūkot lielāko ogu Latvijā. Arī šogad visā Latvijā tiek meklēts brangākais ķirbis.

Kad ķirbis izaudzēts – jādomā ne tikai tas, kā to nogādāt iekštelpās, bet arī jāizdomā, kur un kā to izmantot uzturā. Vai zināji to, ka ķirbis ir arī labs palīgs svara nomešanai?

Ja ķirbji vēlies saglabāt līdz pat pavasarim, tad esam sarūpējuši arī dažādus knifiņus tā uzglabāšanai. Taisnības labad gan ir jāsaka, ka par ķirbju ražas saglabāšanu bija jāsāk gādāt jau rudens sākumā, kad tie vēl zaļoja dārzā.