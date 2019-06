Skaistākās šķirnes vienkopus: peoniju izstādes Rīgā un citviet Latvijā

Daudzviet dārzos jau savus iespaidīgos ziedus sākušas raisīt jūnija dārza karalienes, priecējot ar savu ziedu dažādību un bagātīgo krāsu gammu. Šajā laikā var doties baudīt peoniju ziedēšanu ne tikai dažādos dārzos Latvijā, bet izstādes, kur vienkopus var aplūkot dažādas skaisto ziedu šķirnes.

"Tavs Dārzs" ir apkopojis zināmākās peoniju izstādes, kas šonedēļ vai nākamnedēļ tiek rīkotas Rīgā un citviet Latvijā. Tajās var izbaudīt peoniju reibinošo smaržu, kā arī pat saņemt speciālistu konsultācijas par šo augu lološanu un iedvesmoties, piefiksējot skaistākās peonijas un to nosaukumus.

Ja zini vēl citas vietas Latvijā, kur notiks peoniju izstādes, tad pastāsti par to komentāru sadaļā vai e-pasta adresē: maja@delfi.lv.

Latvijas Dabas muzejs

Jau tradicionāli par gaidītāko jūnija notikumu Latvijas Dabas muzejā var saukt iespaidīgo peoniju izstādi, un arī šogad tā priecēs rīdziniekus un pilsētas viesus ar ziedu dažādību.

Kā "Tavs Dārzs" uzsver Dabas muzeja pārstāve Polīna Šķiņķe, Rīgas Dārzkopības un biškopības biedrības pārstāvji izstādē "Šarmantās peonijas 2019" atrādīs šarmantākos un krāšņākos ziedus no saviem dārziem. Izstādē piedalīsies pieredzējuši peoniju audzētāji – Ināra Aire, Andris Berkins, Dzintra Jurevica, Ingūna Leiškalne, Līga Popova, Dagnija Voita, Inta Doniņa, Sandra Laviņa, Sindija Jaundžeikare un citi. Savukārt paraugus no peoniju kolekcijas izstādē eksponēs arī Nacionālais botāniskais dārzs. Izstādes laikā Rīgas Dārzkopības un biškopības biedrības pārstāvji sniegs konsultācijas par peoniju šķirnēm, to audzēšanu, selekciju un skaistāko šķirņu izvēli dārzam.

Izstādes norises laiks: 13. līdz 16. jūnijs

Izstādes norises vieta: Latvijas Dabas muzeja 2. stāva izstāžu zāle

Izstādes darba laiks:

ceturtdien no pulksten 11 līdz 19;

piektdien, sestdien un svētdien no pulksten 10 līdz 17

Šajā rakstā vari aplūkot, cik gan skaista un krāšņa bija izstāde Dabas muzejā pagājušajā gadā.

Baltijas peoniju festivāls Rīgā

Peoniju krāšņumu Rīgā varēs novērtēt arī Baltijas Peoniju festivālā, kur vienkopus varēs aplūkot Baltijas valstu oriģinātoru radītās šķirnes, kā arī labākās peoniju šķirnes no Ķīnas, Francijas un ASV. Kā vēsta pasākuma rīkotāji, ja klimatiskie apstāķļi atļaus, tiks demonstrētas arī kokveida peoniju šķirnes. Tāpat izstādes laikā varēs saņemt profesionāļu konsultācijas, kā arī iegādāties stādus.

Izstādes norises laiks: 12. līdz 15. jūnijs



Izstādes norises vieta: LU Ķīmijas fakultātes "Dabas Māja", Jelgavas ielā 1

Izstādes darba laiks:

12. jūnijā no pulksten 14 līdz 19;

13., 14. jūnijā no pulksten 11 līdz 19;

15. jūnijā no pulksten 11 līdz pulksten 17

Plašāk par pasākumu var izlasīt šeit.

Kuldīgas novada muzejs

Kā vēsta Kuldīgas muzejs, šajās dienās īpašā izstādē varēs aplūkot peoniju daiļumu senlaicīgā gaisotnē, jo ziedi tiks izvietoti turīga kuldīdznieka dzīvoklī, kura interjeru un 20. gadsimta mēbelējumu izstādes laikā rotās ap 40 dažādu peoniju šķirņu. Skaistās un karaliskās peonijas būs sarūpējusi stādaudzētava "Ziedoņi".

Izstādes norises laiks: 7. līdz 9. jūnijs

Izstādes norises vieta: Kuldīgas novada muzejs, Pils iela 5

Izstādes darba laiks: no pulksten 10 līdz 18

Plašāk par pasākumu var izlasīt šeit.

Talsu novada muzejs

Pasakaini skaistas un iespaidīgas peoniju šķirnes būs redzamas arī Talsu novada muzejā, kur izstādē "Peoniju kaislības" varēs aplūkot stādaudzētavas "Ziedoņi" plašo peoniju klāstu.

Izstādes norises laiks: 14. līdz 16. jūnijs

Izstādes norises vieta: Talsu novada muzejs, Kārļa Mīlenbaha Iela 19

Plašāka informācija par pasākumu drīz būs Talsu novada muzeja "Facebook" lapā.