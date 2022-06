Skaistās, bet bīstamās lupīnas – plūc, cik vien vari un glāb Latvijas pļavas!

Sācies lupīnu ziedēšanas laiks gan pļavās, gan dārzos un, lai gan šiem lakstaugiem ir krāšņas ziedu vārpatas, kas izskatās dekoratīvi, lupīnas ir bīstams invazīvs augs, kas savvaļā nomāc vietējos pļavu augus, tāpēc Latvijas Dabas fonds (LDF) savā "Facebook" kontā aicina plūkt lupīnas, cik daudz vien vari!

LDF raksta, ka lupīna ir spēcīgs augs, kas strauji vairojas – tā izplatās dabiskajās pļavās un izraisa izmaiņas dabīgajās ekosistēmās, jo efektīvi saista slāpekli un palielina augsnes auglību, tieši tādēļ tās droši var plūkt pilniem klēpjiem un likt vāzēs – tās ir skaists rotājums mājās.

Daudzviet lupīna savvaļā nokļuvusi no dārziem, jo, kaut arī tā samērā īsmūžīgs augs (trīs līdz četri gadi), lupīna bagātīgi ražo sēklas, tāpēc to audzes gadu no gada palielinās un kļūst bīstamas Latvijas dabīgajām pļavām.

Plūcot savvaļā augošās lupīnas, tu palīdzi dabai, jo tiek samazināts lakstaugu skaits, kas nogatavina sēklas – jo vairāk tās noplūksim, jo mazāk sēklu izsēsies. Vairāk par lupīnām lasi šajā "Delfi" rakstā.