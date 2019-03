Soli pa solim: kā izveidot mini siltumnīcu ar paceļamo jumtu

Sezonas neatņemamais darbs pavasarī ir siltumnīcas būvēšana vai atjaunošana, bet, ja nav vēlmes būvēt grandiozu celtni, tad var uzcelt mazāku, kas tikpat labi veiks savas funkcijas.

Šī mazās lecekts būvēšana gadu no gada ir izpelnījusies atzinību sociālajos tīklos, un arī šis gads nav izņēmums. Šāda lecekts aizņems dārzā mazāku vietu, tiesa, tam ir arī savi mīnusi, jo šajā lecektī nevarēs sastādīt tik daudz augu, cik parasti siltumnīcā.

Nepieciešams:

Plēve;

Substrāts;

Dēļi;

Eņģes;

Lokanas caurules siltumnīcas jumtam;

Savilcēji

Skrūves stiprināšanai;

Skrūvmašīna;

Armatūras stieņi;

Šķēres vai papīra nazis.

Sākumā no dēļiem izveido kasti, kur stādīt augus, tad tādā pašā izmērā uztaisa rāmi, kas kalpos kā jumta sastāvdaļa. Vienā rāmja malā gar sāniem ieskrūvē eņģes, lai jumts būtu paceļams un nolaižams. Rāmja abās malās iedzen armatūras stieņus, lai uz tiem varētu uzspraust lokanās caurules. Lai jumts nešķobītos, caurules pa vidu savieno ar stieni. Nostiprināšanā var izmantot savilcējus. Lecekts jumtu pārklāj ar plēvi. Lai plēvi vējš nepluinītu, tās malas nostiprina ar dēli, liekos plēves gabalus nogriež ar šķērēm vai papīra nazi.

Kad darbiņš paveikts, tad ķeries klāt augu stādīšanai! Neaizmirsti arī pēc stādīšanas augus palutināt ar ūdeni!

Šeit vari noskatīties video, kurā soli pa solim redzams būvniecības process:

"Tavs Dārzs" no savas padomu vācelītes ir sarūpējis arī citus rakstus par siltumnīcām, to būvēšanu pašu spēkiem, kā arī dezinficēšanu jaunajai sezonai, lai atbrīvotos no kaitēkļiem un slimībām.

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.