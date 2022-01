Solis pretī jaunam mājoklim: ar ko sākt, lai uzkrātu pirmajai iemaksai

Gandrīz trešdaļa Baltijas valstu iedzīvotāju vēlas iegādāties savu mājokli, jo vairs negrib dzīvot ar vecākiem vai turpināt īrēt dzīvesvietu, liecina "Luminor" bankas aptauja. Diemžēl ne visiem izdodas to piepildīt, jo 40 procenti aptaujāto iedzīvotāju atzīst, ka galvenais šķērslis, lai tiktu pie sava mājokļa, ir nepietiekami uzkrājumi pirmās iemaksas veikšanai.

"Hipotekārais kredīts netiek izsniegts 100 procentu apmērā no īpašuma tirgus vērtības. Minimālā pirmā iemaksa mājokļa iegādei ir 10 līdz 15 procenti no īpašuma vērtības vai darījuma summas, kura ir zemāka. Pirmās iemaksas esamība liecina par pozitīviem naudas pārvaldes un krāšanas paradumiem un ir viens no signāliem bankai, ka kredītņēmējs vēlas aktīvi līdzdarboties un ieguldīt mājokļa iegādē," skaidro "Luminor" mājokļu kreditēšanas eksperts Kaspars Sausais, daloties ar padomiem, kā uzkrāt pirmajai iemaksai.

Noskaidro nepieciešamās iemaksas apjomu

Pirmās iemaksas apmēru ietekmē vairāki faktori: īpašuma veids, lokācija, stāvoklis, kā arī klienta profils. Kad ir radusies vajadzība vai vēlme pēc jauna mājokļa, eksperts iesaka vērsties bankā, lai saņemtu konsultāciju par hipotekārā kredīta noformēšanas jautājumiem, tajā skaitā par pirmās iemaksas apjomu.

"Bankas darbinieks informēs par nepieciešamo iemaksas summu un izvērtēs atbilstību kādai no valsts atbalsta programmām pirmās iemaksas samazināšanai. Šobrīd valsts atbalsts tiek izmantots katra otrā kredīta noformēšanai, un visas formalitātes tā saņemšanai var nokārtot bankā. Noteikti iesakām noskaidrot arī citas izmaksas, kas saistītas ar nekustamā īpašuma iegādi, jo tās parasti sastāda būtiskus papildu izdevumus, par kuriem klienti nereti neiedomājas," atgādina bankas eksperts.

Konsultācija bankā ir bezmaksas, un to iespējams veikt attālināti. Pieteikumu konsultācijai var iesniegt arī gadījumā, ja vēl nav noskatīts konkrēts īpašums, bet ir aptuvena iecere par nekustamā īpašuma veidu un vietu, pamatojoties uz to, bankas speciālists varēs konsultēt par iespējamiem scenārijiem īpašuma iegādei.

Automatizē uzkrājumus un lūkojies pēc papildu ienākumiem



Kad nepieciešamā summa pirmajai iemaksai ir noskaidrota, ir jāuzsāk mērķtiecīgs darbs uzkrājuma izveidošanai. Ja esi cilvēks, kuram grūti veidot uzkrājumus, atver krājkontu un veic automātisku ikmēneša maksājumu uz šo kontu. Jo nauda būs grūtāk pieejama, jo lielāka iespēja, ka to neiztērēsi citiem mērķiem, savukārt automātiskais maksājums padarīs uzkrāšanas procesu daudz nemanāmāku un vieglāku. Iespējams ir kādi neregulāri lielāki tēriņi no kuriem būs jāatsakās ātrākai pirmās iemaksas sakrāšanai, piemēram, ceļojums vai jaunāko tehnoloģiju iegāde.

Ja saproti, ka pēc ikmēneša obligāto maksājumu veikšanas pārāk maz vari atvēlēt uzkrājumu veikšanai, padomā, kā vari samazināt esošos izdevumu vai kā vari gūt papildu ienākumus, piemēram, liekot lietā savus talantus vai prasmes, kas netiek pielietotas pamatdarbā.

Maini paradumus



Kritiski izvērtē savus ieradumus, kas, iespējams, saistīti ar nevajadzīgiem tēriņiem, piemēram, impulsīva iepirkšanās internetā, ēdiena pasūtīšana uz mājām, dažādi abonementi u.c., lai vieglāk izvairītos no kārdinājuma kārtējo reizi iepirkties ar atlaidēm vai apmeklēt kādu izklaides pasākumu. Neiegādājies jaunas lietas, bez kurām droši vari iztikt, bet pārdod tās, kuras vairs nelieto, piemēram, sadzīves tehniku, mēbeles, bērnu rotaļlietas u.tml. Savukārt pārdomāti izplānota nedēļas ēdienkarte var būtiski samazināt izmestās pārtikas apjomu un līdz ar to arī izdevumus par tās iegādi. "Pārskati pakalpojumus par internetu, televīziju, mobilo telefonu, jo, iespējams, abonē pakalpojumu, ko pilnvērtīgi nemaz neizmanto un šobrīd ir pieejams kāds alternatīvs lētāks variants," iesaka Sausais.