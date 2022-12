Strādāt ar prieku un pilnu krūti. Septiņi stāsti par aizraušanos, kas pārvērtusies darbā

Ja iekšā urda vēlme uzsākt pašam savu biznesu, tai jāļaujas! To pierāda arī šī gada portāla "Māja&Dārzs" stāstu varoņi – tik dažādas idejas un tik laimīgi cilvēki, kas tās realizē.

Ieklausoties apkārtējo vajadzībās un kādu laiciņu paprātojot, Aleksandrs Safonovs nu kļuvis par pirmā organiskā mēslojuma no aitas vilnas ražotnes saimnieku, bet Guntis Baltgalvis Latvijā uzcēlis pirmo apgriezto māju, kurā ciemiņiem piedzīvot pilnīgi sagrozītu realitāti. Šī gada stāsti iedrošina – arī katrā nelaimē atrodama maza laimīte, un to apstiprina latviete Līga, kas precējusies ar ukraini Viktoru un pašlaik kara dēļ atrodas Latvijā, kur uzsākuši arī ilgi gribēto mēbeļu ražošanas uzņēmumu.

Iedvesmojies un klausi sirdsbalsij, jo, ja latvietis grib, tad latvietis var!

Aleksandrs par sava biznesa uzsākšanu: sākumā neviens nezināja, ko ar mums darīt

Foto: Privātais arhīvs



"Ir milzīga problēma: kur lai liek vilnu?" savulaik šādu frāzi Aleksandrs Safonovs darbā ar aitu audzētājiem dzirdēja itin bieži. Ja reiz aitu vilna lauksaimniekiem ir liela sāpe, jādomā risinājums. Nedaudz palauzījis galvu un papētījis dažnedažādus risinājumus, nu Aleksandrs ir pazīstams kā mazā uzņēmuma "BioLana" dibinātājs, atverot pirmo organiskā mēslojuma no aitas vilnas ražotni Baltijā.

Apstākļu sakritība noveda pie lauka ar mētrām. Guna par uzdrīkstēšanos lēkt nezināmajā

Foto: Privātais arhīvs



"Biju vīram teikusi – ja man reiz uznāks vēlme kaut ko audzēt, tās varētu būt piparmētras," stāsta Guna, kura, kā pati smaidot saka, klausot iekšējai balsij un uzticoties apstākļu sakritībai, nu tikusi pie vesela lauka dažādu mētru. Mētras Gunu bija sajūsminājušas jau sen – tām ir tik daudz veidu, smaržu un garšu. Tik daudz pielietojumu – svaigas mētru lapas lieliski papildina dzērienus un piešķir nepieciešamās garšu nianses kulinārijas meistardarbos, bet žāvētā veidā kalpo par lielisku tēju ziemas saltajos vakaros. Tomēr ilgu laiku sapnis par savu mētru dārzu palika vien ideju līmenī.

'Četras rokas ir mūsu resurss.' Stūru ģimene par mēbeļu restaurēšanu un savu biznesu

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI



"Ja kāds man pirms septiņiem gadiem teiktu, ar ko es nodarbošos – ka būšu savā darbnīcā ar otu rokās, es neticētu," teic Ivars Stūris, kurš ar sievu Ingu Ādmini-Stūri nu jau piecus gadus lolo savu mazo uzņēmumu "Mājlietu sala" – darbnīcu un veikalu Ādažos. Reiz, esot Zviedrijā, Ivars pamanījis, ka tur ir ļoti labas lietotās mēbeles. Tā arī radusies sākotnējā biznesa ideja – atvērt savu lietoto mēbeļu un interjera priekšmetu veikaliņu Latvijā.

No kokapstrādes līdz floristikai. Pēteris Mičuls par īstā ceļa meklēšanu un atrašanu

Foto: Privātais ahīvs



"Esmu iemācīts – ja kaut ko dari, tad dari tā, it kā to darītu sev, nevis kādam citam. Izdarīt kaut ko fiksi un mukt prom – tas nekur neder," tā par sevi teic Pēteris Mičuls – cilvēks, kurš, ja vien nepieciešams, apgūs jebkuru amatu. Ja būs vajadzīgs, viņš uzklās svētku galdu, dekorēs to ar krāšņiem ziediem un pagatavos gardu ēdienu. Vajadzības gadījumā uzmeistaros arī pašu galdu! "Nekad nesaku nē. Dzīve jau piespiež, ceļu pagriež tā, lai varētu izdzīvot," tā par savu plašo interešu loku teic Pēteris, piebilstot: "Ja ieliec darbā savu sirdi un dvēseli, tad viss izdodas daudz labāk, nekā strādājot tikai naudas dēļ."

Paštaisītas mēbeles un virtuves iekārta. Divu dzīvokļu oriģinālās pārvērtības

Foto: Privātais arhīvs

2018. gads kādai mājai Lakstīgalas ielā Siguldā ir īpašs – tas ir gads, kad tika sperti pirmie soļi divu dzīvokļu – Austras un Rietas – atdzimšanā. Pēcāk tie būs pieejami īstermiņa īrei, taču pašlaik vienā dzīvo projekta idejas autori un realizētāji – Santa un Edvards. Māja, kas celta aptuveni 1930. gadā un pēc Otrā pasaules kara sadalīta sešos dzīvokļos, Santas ģimenei pieder jau aptuveni 30 gadus. Tā tika mantota, taču kopā ar īrniekiem. Sākotnēji pieejams bijis tikai viens dzīvoklis, laika gaitā atbrīvojās viss otrais stāvs, kurš par mājvietu tika pataisīts pašiem. Pirms četriem gadiem atbrīvojās divi dzīvokļi arī pirmajā stāvā. Un beidzot varēja ķerties pie Santas ilgi kaltā plāna īstenošanas.

Kara šausmās atrast kripatiņu laimes. Ukraiņa un latvietes ģimenes stāsts

Foto: Privātais arhīvs

Līga Garkuša ir latviete. Reiz ieguvusi interjera dizaineres izglītību, izstrādājot diplomdarbu, kura galvenā tēma bija koka mēbeles, viņa tomēr uz laiku izvēlējusies citu ceļu – strādāt starptautiskā biznesa apmācību uzņēmumā. Un, apmācot kādu kompāniju Kijivā pirms 16 gadiem, viņa iepazinusies arī ar savu vīru – ukraini Viktoru. Kopš tā laika Līgai ir divas zemes, par kurām stāvēt un krist, tomēr viņa atzīst – savu dzīvi un nākotni redz Ukrainā. Pašlaik ģimene kara dēļ apmetusies pie Līgas mammas Latvijā un nezina, kad varēs doties atpakaļ uz savām īstajām mājām. Taču mēdz sacīt, ka katrā nelaimē ir arī kripatiņa laimes: pavadītais laiks Latvijā Līgu un Viktoru aizvedis līdz tam, kas sirdī jau ilgi stipri pulsēja, – viņi izveidojuši savu mēbeļu ražošanas uzņēmumu.

Sagrozītā realitāte Smārdes pagastā. Kas slēpjas pirmajā apgrieztajā mājā Latvijā

Foto: Privātais arhīvs

Jumts kā pamati, bet pamati kā jumts – oktobra sākumā savas bēniņu durvis vaļā vēra pirmā apgrieztā māja Latvijā. Ja vien kāds mācētu staigāt pa griestiem, māju būtu iespējams arī apdzīvot, jo tajā pieejams viss vajadzīgais – sākot no tualetes poda un virtuves iekārtas līdz pat gultām. Par to, kas slēpjas aiz ačgārnās ēkas visnotaļ unikālā dizaina, mums pastāsta pats mājas saimnieks.

