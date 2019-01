Tēju karaliene: kā izaudzēt aromātisko piparmētru iekštelpās

Piparmētras ir aromātisks garšaugs, kuru izmanto ne tikai tēju pagatavošanā, bet arī pie dažādiem ēdieniem un arī dzērieniem. Turklāt to var audzēt ne tikai mazdārziņos, bet arī iekštelpās.

"Gardeningknowhow" eksperti apkopojuši vērtīgus padomus atsvaidzinošā auga izaudzēšanai iekštelpās, kaut vai virtuvē, kur augs būs vienmēr rokas stiepiena attālumā, lai aromātiskās lapiņas pievienotu dažādiem ēdieniem.

Kā jau visiem augiem, arī šim noteikti vajadzēs podiņu un atbilstošu augsni. Vēlams, lai podiņš ir ar caurumiņiem, lai liekais ūdens neuzkrātos podā. Pēc iestādīšanas to vēlams nedaudz aplaistīt un novietot netiešos saules staros. Augu dienas laikā vēlams turēt telpās, kur gaisa temperatūra ir plus 18 līdz 21 grāds pēc Celsija, bet dienas tumšajā laikā tam būtu vēlams nodrošināt plus 13 līdz 15 grādu temperatūru.

Ja ir vēlme augu pavairot, tad vēlams no izaugušā auga nokniebt apmēram 12 centimetrus lielu zariņu, kuram noņemt apakšējās lapas, bet pēc tam to ievietot glāzē ar ūdeni. Vēlams pēc tam glāzi ar piparmētras zariņu novietot saulainā vietā. "Balconygardenweb" atgādina, ka nedrīkst aizmirst par ūdens nomaiņu katru dienu, lai tas nesastāvas. Kad augam parādīsies lielākas saknītes, to varēs pārstādīt podā.

Kā norāda portāls, svarīga ir augu nepārlaistīšana. Augam patīk mitra augsne, bet ne pārāk mitra. Ja podiņā augsnes augšējā daļa jau ir sausa, tad nepieciešams augu apliet. Tāpat nedrīkst aizmirst par auga grozīšanu, lai tam no visām pusēm tiek saules gaisma. Grozīšanu vēlams veikt ik pēc trim vai četrām dienām. "Balconygardenweb" speciālisti iesaka arī augu ik pa laikam atzarot, jo tā ne tikai varēs regulēt auga formu, bet tas arī veidos vairāk jaunus zariņus. Savukārt vasarā augu droši var iznest ārā.

Šajā rakstā vari izlasīt plašāk par daudzveidīgajām mētrām un to audzēšanu mazdārziņos.