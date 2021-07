Pieredzes bagātā zemnieku saimniecības "Jaunrūjas" saimniece, flokšu karaliene un rakstniece Guna Rukšāne aicina uz gadskārtējām Flokšu dienām, kas notiks jau šajā nedēļa nogalē.

Flokšu maratons sāksies ceturtdien, 22. jūlijā, Taurenes vīna pagrabos ar flokšu izstādi un turpināsies ar Haralda Sīmaņa koncertu pulksten 19 pie Taurenes muižas avotiņa.

23. un 24. jūlijā flokšu izstāde no pulksten 11 priecēs siguldiešus un pilsētas viesus Siguldā, "Devon" izstāžu zālē. Varēs aplūkot skaistākos flokšus no Gunas Rukšānes, kā arī no Ilonas Koktas dārza.

Svētdien, 25. jūlijā, visi ziedu un mūzikas mīļotāji laipni aicināti ciemos pie Gunas Rukšānes uz Raiskuma pagasta "Jaunrūjām". Lāsmas Vasmanes-Mašinas dziedājuma pavadībā sirdis priecēs "Jaunrūju" flokši, hostas, ūdensrozes un kāda vēla lilija. Ar flokšu stādiem, ko varēs iegādāsies, pasākumā viesosies Ilona Kokta un raunēniete Lāsma Riekstiņa. Pasākuma viesi tiks cienāti ar rīta kafiju no pulksten 8 līdz 12 un novakares kokteiļiem no pulksten 16 līdz 20. Būs iespējams iegādāties pasākuma namamātes un Flokšu dienu dvēseles Gunas Rukšānes jaunākās grāmatas "Dārza spēks" un "Haralds Sīmanis. Dziesminieks" ar autores autogrāfu.