Trīs veidi, kā ieviest pārmaiņas mazā atpūtas zonā un to 'uzfrišināt'

Ar gudriem un mazliet atjautīgiem dizaina risinājumiem mazā telpā var sasniegt daudz un, lai gan iedomāto vīziju var ierobežot izmērs (kas ne vienmēr ir tik liels, cik gribētos), tas nebūt nav slikti, jo nelielas āra atpūtas telpas ir ideāli piemērotas, lai izmēģinātu pārdrošas idejas. Turklāt tās parasti ir budžetam draudzīgākas un vieglāk kopjamas, jo ir kompaktas. Iedvesmojamies no "Better Homes and Gardens", kas piedāvā trīs idejas mazām, urbānām ārtelpām, kas "uzfrišinās" mazo oāzi.

Lielisks segums



Lai atsvaidzinātu kopainu, reizēm labāks solis ir nevis nomainīt āra mēbeles vai pie kolonnām piekarināt puķupodus, bet sākt ar pašu apakšu – no zemes līmeņa. Vecās, nolietotās flīzes nomainīt pret jaunām un izvēlēties tādas, uz kurām prieks skatīties un atbilst parametriem, kas paredz tās ieklāšanai vidē, kas pakļauta ārējiem apstākļiem.

Budžeta variantam der paskatīties "YouTube" vai paskrollēt pa "Pinterest", jo te var atrast simt un vienu ideju DIY ("do it yourself" jeb dari pats) projektiem: gan ieteikumi, kā pašam ieklāt flīzes (vai kādu citu segumu), gan to, kā padarīt ārtelpas zemes līmeni interesantāku.

Foto: Shutterstock

Ēdamlietu stūrītis



Pārvieto savu balkonu vai terasi par nelielu ēdamo oāzi, audzējot savus garšaugus un dārzeņus, kas neaizņem daudz vietas. Šim mērķim noder augstās dobes, kas ir veids, kā ienest dārza sajūtu pat urbānajā vidē.

Kā soli pa solim pareizi ierīkot augsto dobi, skaties video "Delfi" raidījumā "Dārza jautājums".

Ja augstās dobes nešķiet piemērots risinājums un negribas arī audzēt tomātus, salātus un zemenes, bet kādu dilli vai piparmētru gan, atrod vietu puķupodam, kurā smaržu ienesīs nevis petūnijas vai pelargonijas, bet garšaugu izlase.

Foto: Shutterstock

Pārdomātas un pielāgojamas āra mēbeles



Nesasteidz, bet pārdomāti izvēlies mēbeles, kas piemērotas tieši tavai āra telpai. Iekārtojot mazas platības, svarīgi izvairīties no "aizbarikādēšanas", bet atrast lietas, kurām ir vairāki pielietojumi vai kuras var viegli kombinēt, vai nepieciešamības gadījumā salikt vienu uz otras.

Āra mēbeles var izmantot, lai radītu mājīgu ērtu stūrīti uz balkona vai iekšpagalmā, kas kalpos kā vieta, kur paslēpties un izbaudīt mieru. Maza ūdens objekta pievienošana, piemēram, brīvi stāvošas strūklaka vai putnu dzirdinātava, radīs vajadzīgo noskaņu, kas pasvītros, ka šī vieta ir paredzēta atpūtai.