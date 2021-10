Ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanas un rādījumu nolasīšanas izmaiņas ārkārtējās situācijas laikā

Ārkārtējās situācijas laikā izmaiņas skārušas arī ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanu un rādījumu nolasīšanu. Raksta turpinājumā Ekonomikas ministrijas (EM) pārstāvji iepazīstina ar izmaiņām, kas ir spēkā līdz 15. novembrim un 11. janvārim.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā uzsver EM pārstāvji, šobrīd atliekama arī tādu iepriekš pieņemtu lēmumu izpilde, kuri paredzēja šajā laikā veikt kādus apsekošanas vai citus darbus dzīvokļos, tai skaitā neplānot dzīvokļos esošo ūdens patēriņa skaitītāju un citu skaitītāju, kas nav komercskaitītāji, nomaiņu un arī atkārtoto vai pirmstermiņa verificēšanu. Tas nozīmē, ka to skaitītāju, kuru atkārtoto verificēšanu būtu jāveic ārkārtējās situācijas laikā (īpaši no šī gada 21. oktobra līdz 14. novembrim), varēs veikt tikai tad, kad valstī noteiktie ierobežojumi to ļaus, piemēram, ja no 15. novembra stingrie ierobežojumi tiks atcelti. Pienākums nodrošināt šādu skaitītāju atkārtoto verificēšanu būs pēc ārkārtējās situācijas beigām, kas saskaņā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju, plānots pēc 2022. gada 12. janvāra.

Vienlaikus, ja skaitītāja verificēšanas termiņš beidzas nepilnu triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām, tiek dots papildu laiks, proti, tik liels termiņa pagarinājums, lai kopējais laiks, kad ir iespējams veikt atkārtoto verificēšanu, ir trīs mēneši.

Kā skaidro EM, lai samazinātu iedzīvotāju inficēšanās risku ar Covid-19, arī to ūdens patēriņa skaitītāju, kuru verificēšanas termiņš ir beidzies pirms ārkārtējās situācijas, bet to atkārtoto verificēšanu kādu iemeslu dēļ nav izdevies veikt, tas jānodrošina triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Tāpat ministrijas pārstāvji vērš uzmanību, ka ūdens patēriņa skaitītāja verificēšanas pienākums netiek atcelts, bet ir tiesības atlikt (vai stingru drošības pasākumu gadījumā – pienākums atlikt) tā veikšanu, ņemot vērā uz ārkārtējās situācijas laiku noteiktos drošības pasākumus.

Tāpat, nosakot maksājamo daļu, tiks ņemti vērā šo neverificēto skaitītāju rādījumi, proti, uz kuriem attiecas pārejas noteikumi sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju.

Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā atkārtoti atcelta arī ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nodošana papīra formātā. Gadījumā, ja kāda iemesla dēļ dzīvokļa īpašnieks nevar nodot ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus elektroniski vai telefoniski, viņam ūdens patēriņu aprēķinās, ņemot vērā konkrētā dzīvokļa vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem (izņemot tos, kuros piemērota ūdens patēriņa starpības sadale starp atsevišķiem dzīvokļu īpašniekiem).

Kā skaidro EM, šī kārtība attieksies arī uz situācijām, kad ūdens patēriņa skaitītāja radījumus nav iespējams nolasīt skaitītāja darbības traucējumu dēļ. Attiecīgi ūdens patēriņš tiks aprēķināts pēc konkrētā dzīvokļa vidējā ūdens patēriņa par pēdējiem trim mēnešiem.

Jau ziņots, ka Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situācija uz trim mēnešiem, proti, no šī gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim. Savukārt no šī gada 21. oktobra līdz 14. novembrim valstī ieviesti īpaši stingri epidemioloģiskās drošības pasākumi, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību.