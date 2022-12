Uz mežu pēc svētkiem! Cik, kur un kādas eglītes drīkst cirst?

Arī šogad katra ģimene varēs doties uz Latvijas valsts mežiem, lai nolūkotu un mājās vestu vienu smaržīgu svētku eglīti. Taču, dodoties meklējumos, jāievēro daži ļoti svarīgi nosacījumi.

Svētku eglīti var doties meklēt tikai AS "Latvijas valsts meži" (LVM) apsaimniekotajos mežos. Dabā tos var atpazīt, redzot dzeltenu plāksnīti – LVM īpašuma zīmi, kurā attēlots LVM logo. Dzeltenās valsts mežu zīmes atrodas stigu un ceļu malās, norādot, ka tā ir valsts mežu teritorija.

LVM apsaimniekoto mežu izvietojumu precīzi var aplūkot arī lietotnē LVM GEO, fona karšu sadaļā pieslēdzot "LVM meža karte", ar apzīmējumu "LVM" ir attēlotas valsts mežu teritorijas.

Dodoties eglītes meklējumos, lūkojamies pēc visskaistākā kociņa. Bet kāda tad īsti ir ideāla Ziemassvētku eglīte? LVM eksperti skaidro, ka šādai eglītei augstuma un pamatnes proporcionālajai attiecībai ir jābūt 1,5:1. Zariem visās pusēs jābūt izaugušiem vienmērīgi, un tie ir pietiekami stingri, lai noturētu rotājumu svaru. Kā arī lūkojies pēc eglītes, kuras galotne nav pārāk kaila.

LVM mežos ļauts zāģēt vai cirst eglīti, kas augstumā nepārsniedz trīs metrus, bet celma caurmēram jābūt mazākam par 12 centimetriem.

Kur un kādu eglīti drīkst cirst?



LVM apsaimniekotajos mežos vienu eglīti svētkiem drīkst nocirst:

grāvju malās,

kvartālstigās,

meža ceļu malās,

zem elektrolīnijām.



Taču kociņu aizliegts cirst:

jaunaudzēs,

citu īpašnieku mežos bez atļaujas,

aizsargājamās dabas teritorijās (visbiežāk dabā atzīmētas ar zīmi: ozollapa uz zaļa fona).



Atceries, ka eglīte obligāti jānozāģē līdz ar zemi – ja atstāsi augstu celmu, uz tā var savainoties meža zvēri!

Vai eglīti drīkst meklēt Rīgas mežos?



Liec aiz auss, ka, pošot Ziemassvētku rotā mājas un sētas, pašvaldības uzņēmums "Rīgas meži" aicina iedzīvotājus necirst vai nezāģēt eglītes "Rīgas mežu" teritorijās. Tās plešas apmēram 40 kilometru rādiusā ap galvaspilsētu. "Rīgas mežu" teritoriju karte pieejama te.

Lai arī "Rīgas mežu" pārziņā ir 62 tūkstoši hektāru meža teritoriju, lielākā daļa ir priežu meži. Tikai 10 procenti no koku audzēm uzņēmuma apsaimniekotajās teritorijās ir egļu audzes, un pamatā tie visi ir stādīti kociņi.

Klimatisko apstākļu (vēja, pārmērīga mitruma, sezonāla sausuma, utt.) ietekmes dēļ aizvien plašākas mežaudzes tiek pakļautas bojājumiem, un visvairāk cieš tieši egļu audzes. Lai aizstātu un atjaunotu bojātās audzes, egles uzņēmuma speciālisti izaudzē no sēklām, stāda un vairākus gadus rūpīgi kopj. Tas ir nopietns un daudzu gadu desmitu darbs.

Necērtot Ziemassvētku eglīti Rīgas apkārtnes mežos tiks pasargāti gan meži, gan to bioloģiskā daudzveidība. Turklāt pats necirtējs izvairīsies no soda un no liekiem pirmssvētku kreņķiem. Šobrīd uzņēmuma mežsargi pastiprināti uzrauga savas apgaitas, īpašu uzmanību pievēršot eglīšu jaunaudzēm. "Rīgas mežu" teritorijās izvietotas arī novērošanas kameras un uzņēmums regulāri sadarbojas ar tiesībsargājošajām institūcijām.