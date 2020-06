Pēdējā laikā raisās sakāpinātas diskusijas par lauku apsaimniekošanu, jo īpaši – rapšu laukiem, kurus lauksaimnieki miglo. Lauku apsaimniekošanas metodes katram lauksaimniekam ir atšķirīgas, jo viens varbūt rūpējas par savu bioloģiski sertificēto saimniecību, bet citam nav tādas. Vai bioloģiski sertificētā saimniecība kaimiņu rīcības dēļ netīšām var kļūt par ne-bioloģisko, tādējādi zaudējot savu sertifikātu, skaidro "Delfi plus".

Kā informē Zemkopības ministrijas (ZM) pārstāve Rūta Rudzīte, Latvijā pašlaik ir 4450 uzņēmumi, kas sertificēti atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības prasībām. No tiem – 4171 lauksaimnieks, kas apsaimnieko vairāk nekā 474 tūkstošus hektāru, savukārt no tiem ap 290 tūkstošu hektāru ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kas veido 14 procentus no kopējās lauksaimniecības zemju platības. Eiropas Savienības (ES) bioloģiski sertificēto platību ziņā Latvija atrodas 7. vietā.

"Bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu skaits pa gadiem nedaudz variē ar tendenci nedaudz palielināties," atzīmē Rudzīte.

Kādos gadījumos bioloģiskā saimniecība var zaudēt savu sertifikātu?

SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" kvalitātes vadītāja Liāna Kivliņa atsaucas uz normatīvajiem aktiem, kas nosaka bioloģiskās lauksaimniecības prasības, un norāda: "Būtiskākais pārkāpums, kura rezultātā saimniecība var zaudēt bioloģiskās lauksaimniecības produkta statusu, ir neatļautu atliekvielu klātbūtne, kuras uzrāda laboratoriskie izmeklējumi. Taču pastāv dažādu neatbilstību kopums, kuru dēļ var tikt ierobežots vai zaudēts bioloģiskās lauksaimniecības statuss. Latvijā šie pārkāpumi ir noteikti Ministru kabineta noteikumu Nr. 485 1.1 pielikumā "Neatbilstību un pārkāpumu gadījumā veicamie pasākumi", ar kuriem mēs aicinām rūpīgi iepazīties pirms sertifikācijas uzsākšanas. Jāpiebilst, ka ikvienam lauksaimniekam, kurš vēlas uzsākt saimniekošanu ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm, ir pienākums iepazīties ar saistošajiem normatīvajiem aktiem un jāapņemas tos ievērot, parakstot sertifikācijas līgumu un attiecīgu deklarāciju."