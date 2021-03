Vai siltumnīcas plēvi veikalos var iegādāties klātienē?

Vēl nesen ierobežojumu dēļ nevarēja veikalos iegādāties sēklas, bet – kā ir ar plēvi siltumnīcai? Vai to veikalos var nopirkt klātienē?

"Sakiet, lūdzu, vai klātienē var iegādāties plēvi siltumnīcai? Ar ierobežojumiem nesaprotu, vai varu braukt to skatīties klātienē? Vai man kaut kā citādāk jāpasūta?" vaicā kāds "Tavs Dārzs" lasītājs.

Portāls "Tavs Dārzs" padomu vaicāja veikalu pārstāvjiem, un viņi atklāja, ka plēvi siltumnīcām klātienē var iegādāties tikai juridiskas personas.

"Saskaņā ar pašlaik aktuālajiem valdības noteiktajiem tirdzniecības ierobežojumiem, plēvi siltumnīcām klātienē veikalos var iegādāties tikai juridiskas personas. Fiziskām personām šī produkta iegāde jāveic, noformējot pasūtījumu pa telefonu vai internetveikalā," tā "Kesko Senukai Latvia" mārketinga vadītāja Marija Jakovļeva.

Arī būvmateriālu tirgotāja SIA "Tirdzniecības nams "Kurši" " Mārketinga un komunikāciju nodaļas vadītāja Ieva Trumpe norāda, ka siltumnīcas plēves nav Ministru kabineta noteikumos minēto atļauto preču sarakstā, ko fiziskas personas drīkst iegādāties klātienē. "Bet, neskatoties uz to, klientiem ir iespēja iegādāties plēvi, izmantojot kādu no distances pirkuma veidiem – zvanot, sūtot e-pastu vai pasūtot Kuršu e-veikalā," tā Trumpe. "Ja klients skaidri zina, kāda biezuma un izmēra plēve nepieciešama, iesakām zvanīt uz kādu no tuvākajiem veikaliem, veikala personāls izstāstīs, kas pieejams un pieņems pasūtījumu, par kuru varēs norēķināties veikalā uz vietas saņemot preci. Savukārt, ja klientam nav pārliecība par nepieciešamo plēves veidu, viņš drīkst ierasties veikalā, plēvi apskatīt. Bet arī šajā gadījumā klientam jārēķinās, ka klātienē to iegādāties nevarēs, būs jāveic kāds no iepriekš aprakstītajiem distances pirkuma veidiem."

Zemāk arī esam sarūpējuši noderīgus rakstus par siltumnīcām, kurās varēsi uzzināt, kā tās dezinficēt, kādu siltumnīcu izvēlēties utt. Ja tev ir kāds specifisks jautājums par dārza darbiem vai arī siltumnīcām, tad raksti to mums e-pastā: maja@delfi.lv.