Šajā apkures sezonā vairāk mājsaimniecību varēs saņemt pabalstu mājokļa izdevumu segšanai. To paredz Saeimā 22. decembrī galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi "Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā".

Likuma izmaiņas noteic, ka uz pašvaldības pabalstu varēs pretendēt arī tās mājsaimniecības, kuru ienākumi ir zemi, bet nedaudz pārsniedz šobrīd mājokļa pabalsta piešķiršanai "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības" likumā noteikto ienākumu slieksni.

Lai saņemtu mājokļa pabalstu, vienai no mājsaimniecības personām būs jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā.

Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas ietekmi un strauji augošo energoresursu izmaksu pieaugumu, šis ir viens no veidiem, kā nodrošināt līdzvērtīgu atbalstu visām mājsaimniecībām, kam šoziem varētu būt grūtības norēķināties par mājokļa uzturēšanu, īpaši pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, teikts grozījumu anotācijā.

Lai pašvaldībām daļēji kompensētu izdevumus, valsts nodrošinās mērķdotāciju 50 procentu apmērā no faktiskajiem izdevumiem mājokļa pabalstam, kas būs radušies laika posmā no nākamā gada 1. janvāra līdz 31. maijam. Šim mērķim paredzēts finansējums 16,7 miljonu eiro apmērā, ko plānots piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.