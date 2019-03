Video: Neparasta metode cīņā ar pelēm dārzā

Ik pa laikam sociālajos tīklos uzvirmo kāda ģeniāla metode dārza darbos vai mājsaimniecībā, un šoreiz ievērību izpelnījies kāds video, kurā parādīta visai neierasta metode, kā cīnīties ar pelēm un žurkām dārzā.

Video apskatāma arī pamācība, lai izveidotu peļu slazdu. Jāteic, ka metode pati par sevi ir vienkārša, bet vienīgais mīnuss ir tas, ka pēc tam nākas domāt, ko iesākt ar prāvo peļu vai žurku pulciņu, kas nav noslaktētas.

Kas nepieciešams:

Spainis;

Kartona loksne (spaiņa diametra lielumā);

Zīmulis vai pildspalva;

Šķēres vai papīra nazis;

Tukša un paliela konservu bundža (der arī suņu barība vai kāda cita);

Momentlīme;

Lāpsta;

Kārumi pelēm (sēkliņas utt.).

Uz kartona loksnes uzliek virsū spaini (ar "dupsi" uz augšu), ar zīmuli apvelk apkārt kontūru. Ar šķērēm izgriež apli. Iegūtajam aplim virsū augšpēdus uzliek konservu bundžu (bundžu uz kartona novieto vairāk sānis), to arī apvelk ar zīmuli. Ar papīra nazi kartonā izgriež caurumu. Tikko izveidotajā caurumā liek iekšā konservu bundžu. Lai tā nekristu laukā no cauruma - tās maliņas nostiprina ar momentlīmi, bet tikai ņem vērā, ka visu nevajag līmēt - tikai pusi no bundžas salīmē ar līmi.

Uz spaiņa malām liek virsū apaļo kartona sloksni (to, kurai ir jau pielīmēta konservu bundža). Lai kartons no spaiņa nekristu nost, to pielīmē pie spaiņa malām. Pie konservu bundžas taisa iegriezumu, kartonu nedaudz ielokot.

Augsnē izrok spaiņa lieluma bedri, liek tajā iekšā spaini un aprauš to ar zemi. Uz kartona virsū uzber kārumus pelēm, jo tad, kad tās ies - tās iekritīs iekšā spainī.

Šeit vari noskatīties video, kurā soli pa solim redzama peļu ķeršanas metode:

