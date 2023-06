Viss par hortenziju audzēšanu podos. Eksperte dalās svarīgākajā

Vai esi kādreiz sapņojis iestādīt un uzņemties rūpes par hortenziju? Šie vecmodīgie, taču ļoti stilīgie augi ir krāsains papildinājums dārza apmalītēm, dobēm, un tos var pat stādīt kā dzīvžogu. Bet ko darīt, ja dārza nav? Atbilde ir gana vienkārša – hortenziju var audzēt arī puķupodā! Bet kā? Šajā rakstā "Zaļenieku" kokaudzētavas Rīgas filiāles "Labklājības dārzi" vadītāja Kristiāna Komina-Kaušele dalās savos padomos, kad ir labākais laiks hortenziju pārstādīšanai, kādus podus izvēlēties, vai augsni ir nepieciešams mainīt, kā pārziemināt... Eksperte iesaka arī krāšņākās hortenziju šķirnes.

Pēc ekspertes domām, labākais laiks hortenziju stādīšanai podos ir tad, kad to lapas jau ir paplaukušas, jo hortenzijas mostas diezgan vēlu – vēlāk nekā citi augi. Pērkot stādus, svarīgi būtu zināt, ka augs ir pārziemojis un tam viss ir kārtībā. To var saprast tad, kad tam jau ir izveidojušies jaunie dzinumi un veidojas lapiņas. Tā kā hortenzija ir vēlā ziedētāja, jau laikus jāpadomā – lai gan tā uz balkona un terases izskatās ļoti skaisti, ko gan darīsim visu pavasara laiku, kad hortenzijas žagariņi būs pliki un salīdzinoši īsi (jo tie ir jāapgriež)? Kristiāna Komina-Kaušele iesaka kompozīciju veidot no vairākiem stādiem, katru savā podā. Piemēram, atraitnītes un aizmugurē lielais pods vai podi ar hortenzijām. Ļoti skaisti puķupodā izskatās arī asā spireja.

Kvalitatīvi plastmasas podi – pareizā izvēle

Vaicājot, kādus podus labāk izvēlēties, "Labklājības dārzu" vadītāja saka – labāk izvēlēties plastmasas podus. Lai gan citi dārznieki izvēlas betona podus, ļoti lielus un smagus, kuros izveido augu kompozīcijas, ir jāņem vērā, ka tos būs ļoti grūti pārvietot. Ja izvēle kritusi par labu plastmasas podiem, jāizvēlas ļoti kvalitatīva plastmasa. Nav jēgas hortenziju iestādīt lētā podā, jo tas pēc gada vai diviem saplaisās. Tādēļ jāinteresējas par plastmasas sastāvu un pašiem jāskatās, lai plastmasa būtu pietiekami bieza. Jārēķinās arī, ka labi plastmasas puķupodi nebūs lēti.