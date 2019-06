Daiļdārzā, siltumnīcā un sakņu dārzā: dārza darbi jūnijā

Noziedējušajiem ceriņiem un rododendriem izlauž vecās ziedkopas. Rododendrus atkārtoti mēslo ar tiem piemērotu mēslojumu.

Pārbauda augsto ziemciešu stādījumus. Ja nepieciešams, izveido atbalstus peonijām, dārza delfīnijām, lilijām. Pirms ziedēšanas retina peoniju ziedus, uz katra kāta atstājot vienu ziedpumpuru un izlaužot padušu dzinumus ar mazajiem pumpuriem. Tas jādara iespējami agri, kamēr ziedpumpuri vēl mazi. Tā iegūsi lielākus peoniju ziedus.

Mēslo ziemcietes un košumkrūmus. Papildmēslošanai var izmantot zāļu vai nātru vircu. Augu stiprināšanai var veikt papildmēslošanu caur lapām, izmantojot speciālos lapu mēslojumus.

Veidojoties ziedpumpuriem, atkārtoti mēslo rozes.

Izgriež noziedējušo ziemciešu un vasaras puķu ziedkopas. Tas veicinās jaunu ziedu veidošanos un ilgstošāku ziedēšanu.

Regulāri izravē nezāles. Ja līdz vasaras saulgriežiem izdodas pāris reizēs izravēt visu dārzu, tad jūlijā un augustā viengadīgo nezāļu būs ievērojami mazāk. Daudzgadīgās nezāles no dobēm izceļ ar visu sakņu sistēmu. Ja pienenes vai gārsa ir ieaugušas ziemciešu cerā, tad labāk ceru izrakt, attīrīt no daudzgadīgo nezāļu saknēm, sadalīt un iestādīt no jauna. Nevajadzētu ļaut daudzgadīgajām nezālēm izveidot vēl spēcīgāku apakšzemes sakņu sistēmu, noraujot tikai to virszemes daļas.

Celiņus un bruģi atbrīvo no sūnām un nezālēm. Atdur apdobes. Savlaicīgi – maijā, jūnijā sakoptas apdobes, atbrīvos no darba jūlijā un augustā un neļaus zālienam iespraukties bruģa spraugās vai iekārtoties puķu dobēs.

Rūpīgi apskati visus augus – krūmus, rozes, ziemcietes un vasaras puķes. Jūnijs ir daudzu kaitēkļu uzdzīves un vairošanās laiks. Cīņai ar laputīm, gliemežiem un citiem kaitēkļiem vispirms būtu vēlams izmantot dabiskas to ierobežošanas metodes – nolasīšanu, mehānisku iznīcināšanu, nekaitīgākos pesticīdus: pret laputīm – ziepju šķīdumus, ķiploku, struteņu un citu augu uzlējumus, Coca – colu; pret skudrām – aso piparu pulveri, pret gliemežiem – sasmalcinātas olu čaumalas u.tml. Un tikai tad, ja rūpīgs kaitēkļu ierobežošanas darbs nedod cerēto rezultātu, ņem palīgā ķīmiskos insekticīdus. Darbojies ar tiem rūpīgi, ievēro lietošanas instrukciju un drošības noteikumus.

Ilgstoši iestājoties sausam un siltam laikam, dārzu laista. Laista reti, bet ilgi un bagātīgi.