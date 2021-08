Darbi puķu dobēs augustā: ko mēslot, pārstādīt un apgriezt

Straujiem soļiem klāt pēdējais vasaras mēnesis. Jūlijs dārzkopjiem bija izaicinājumu piepildīts, jo augi burtiski cepās kā uz pannas. Skatīsimies, ko mums nesīs augusts! Kādus darbus augustā varam veikt savās puķu dobēs, kas jāpaspēj izdarīt pirms rudens, lūko dārzkopības speciālistes ieteikumos raksta turpinājumā!

Portālam "Māja&Dārzs" padomus par augustā darāmajiem darbiem sniedz Nacionālā botāniskā dārza Lakstaugu floras nodaļas pārstāve, vadošā dārzkopības speciāliste Ilma Nereta:

"Augusts parasti mūs lutina ar siltiem, mīlīgiem vakariem, un ir patīkami rušināties dārzā, kaut ātrāk satumst, nakts stundās košos stādījumus apņem migla, arī rasa no rītiem aizkavējas tā ilgāk. Viss liecina, ka vasara iegājusi finiša taisnē un gatavojas savu vietu atdot rudenim.

Ja laiks pieturās silts un sauss, dārzs vēl arvien jālaista – ne katru dienu, bet pāris reizes nedēļā gan vajadzētu. Labāk to darīt no rītiem, laistīšana vakaros kopā ar naksnīgo miglu un vēso rīta rasu var veicināt dažādu sēņu slimību attīstību.

Kad augsne pietiekami mitra, daudzgadīgās puķes piebaro ar komplekso rudens mēslojumu, kurā samazināts vai pilnīgi izskausts slāpeklis (N), bet palielināts kālija (K) un fosfora (P) daudzums. Tas veicina dzinumu pārkoksnēšanos un pumpuru nobriešanu, palielina augu salizturību. Mēneša sākumā (ziedpumpuru veidošanās laikā) pabaro ar pilnmēslojumu dālijas un gladiolas. Daļai dāliju šķirņu var izlauzt "padusītes" (sānu dzinumus), lai sekmētu krāšņāku ziedēšanu.

Arī rožu krūmiem jāturpina veco ziedu izgriešana. Augusta sākumā rozes pēdējo reizi drīkst saņemt slāpekli saturošu mēslojumu, bet jau mēneša beigās rožu krūmus jāmēslo ar magnija sulfātu vai citu magniju saturošu mēslojumu, kas veicinās dzinumu nobriešanu un augu sagatavošanos ziemai un salam. Tāpat augusta otrajā pusē ieteicams ap rožu ceriem iestrādāt koka pelnus, vidēji izkaisot 0,5 kg uz 1m2. Pelni satur K, Ca, Mg un vairākus citus mikroelementus, kas stiprina rožu izturību.

Ja stādījums sabiezējis, pārstāda un sadala pavasarī un vasaras sākumā ziedošās ziemcietes (bergēnijas, mežlilijas, lausto sirdi, prīmulas, peonijas, astilbes u. c.). To nebūtu vēlams darīt ar vasaras nogalē un rudenī ziedošajām puķēm – helēnijām, rudbekijām, miķelītēm, mārtiņrozēm u. c., tās pārstāda pavasarī.

Mēneša otrajā pusē laiks padomāt par nākamo gadu, jo paliekošā vietā izstāda divgadīgo puķu – kāršrožu, pulkstenīšu, studentneļķu, uzpirkstīšu, neaizmirstulīšu un atraitnīšu stādus.

Ja kādai no dārzā ziedošajām puķēm kārojat ievākt sēklas, uzskata, ka labākās sēklas ienākas no pirmajiem ziediem, tāpēc tos neizgriež, bet ļauj nobriest sēklu pogaļām. Ja sēklu vākšana nav paredzēta, turpiniet noziedējušo vai citādi bojāto ziedkopu izgriešanu, novāciet neglīti apvītušās un slimās lapas.

Arī vasaras puķes augustā vēl mēslo ar kādu no kompleksajiem mēslojumiem, dažas no tām gan sāk pārziedēt un zaudē glīto izskatu, to var labot, cerus visai pamatīgi apgriežot (lobēlijas, alises u. c.), lai panāktu ziedēšanu līdz salnām.

Pēdējais laiks dālijām un gladiolām sarūpēt atbilstošus balstus, lai stādījums vējā neizgāžas.

Augustā pārstāda vairākas sīpolpuķes, piemēram, lilijas, fritilārijas, sniedzītes, puškīnijas, muskares un krokusus."