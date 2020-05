Dārza darbu kalendārs: augļu, dārzeņu un ogu dārzs maijā

Klāt rosīgais maijs, kad tā vien gribas būt dārzā, rušinoties no agra rīta līdz pat tumsiņai. Tāpat šis ir laiks, kad siltais laiks pa dienu mijas ar aukstām naktīm, radot nelielu uztraukumu par to, vai kāds augs salnas ietekmē neies bojā. Maijā dārzā darāmo darbu netrūkst, un to atzīst arī Dārzkopības institūta pētnieki, kuri "Tavam Dārzam" sniedz vērtīgus padomus dārza darbos.

Dārzkopības institūta pētnieki arī maijā žurnālam "Tavs Dārzs" ir sagatavojuši ļoti noderīgus padomus par dārza darbiem, kas kalpos kā lielisks dārzkopības špikeris visa mēneša garumā.

Liec aiz auss Dārzkopības institūta vadošā pētnieka Edgara Rubauska teikto, ka dārzs ir jāpieskata nemitīgi! Atslābt nedrīkst ne mirkli, kur nu vēl maijā, kad lekni sāk augt nezāles, sarosās dažādi kaitēkļi, bet naktīs valda dzestrums.