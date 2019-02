Dārza darbu kalendārs: februāris

Februāris ir mēnesis, kad dabā viss ir par soli tuvāk pavasarim. Dienas stiepjas garumā un arī saule pie debess juma redzama biežāk. Pamazām sāk dilt sniega sega, dzirdama satraukta putnu čivināšana un pirmās pavasara dziesmas.

Taču tikpat negaidīti var sagriezties putenis, vai pēc kārtīga atkušņa uznākt visai bargs sals. Dārzā darāmā vēl ir visai maz, taču ir īstais brīdis aptaigāt visu teritoriju un palūkoties, kā pagājuši ziemas iepriekšējie mēneši, kā arī vēlreiz apdomāt visus jaunajai sezonai iecerētos darbus.

Košumdārzā

Košumdārzā veicamie darbi atkarīgi no laika apstākļiem. Ja daudz sniega, to no dekoratīvo un augļu koku un krūmu zariem nopurina. Ja nav sala, apgriež vasarzaļos krūmus, kas zied no jūnija līdz rudenim – Japānas spirejas, klinšrozītes un citus augus. Uzsāk dekoratīvo vasarzaļo lapu koku kārtējo atjaunojošo apgriešanu – izgriež nokaltušos, bojātos un aizlūzušos zarus, vājos dzinumus, veido vainagu. To nedara, ja saglabājas liels sals.

Februārī piesedz vai noēno skuju kokus, rododendrus un mūžzaļos kokus un krūmus, kas ir jutīgi pret saules apdegumiem. Tas, vai augs cietīs no saules apdegumiem, ir atkarīgs no šķirnes. Jutīga pret saules starojumu būs Losena paciprese 'Argenteovariegta'un 'Alumii', zirņu paciprese 'Filifera Aurea' un 'Boulevard', parastie kadiķi 'Cristata Aurea' un 'Arnold', Ķīnas kadiķis 'Stricta', Ficera kadiķis 'Blue and Gold', Kanādas egles 'Conica' un 'Daisy's White', melnā egle 'Aurea', blīvziedu priede, parastā īve 'Summergold', rietumu tūjas 'Teddy' un 'Cloth of Gold', austrumu tūja 'Aurea Nana', Japānas patūja 'Variegata', ziemzaļo un mūžzaļo krūmu un koku šķirnes ar raibām vai gaišām lapām un skuju koki ar zilganām vai gaišām skujām.

Piesegšanai izmanto ēnošanas tīklus, agroplēvi, smalkus sietus, papīru, rupju maisu, smalku un vieglu kokvilnas vai mākslīgo šķiedru audumu, salmus, niedru paklāju, sausas lapas, egļu un priežu zarus utt. Izmantotajam materiālam jābūt elpojošam. Ja līdzekļi atļauj, var iegādāties speciālās augu kapuces, kas izgatavotas no agrotīkla.

Dārzā pārbauda, vai vējš no mazāk ziemcietīgajiem augiem un rozēm nav nopūtis ziemas piesegumu. Lai zāliens pavasari sagaidītu labā stāvoklī, cenšas pa to nestaigāt, tāpat jānolīdzina pa ziemu samestās sniega kaudzes, lai zem sniega neveidotos izsutumi un slimības. Pārbauda, vai arī uz krāšņumaugu dobēm nav pārāk daudz sniega, kas tur var sablīvēties un radīt izsutumus.

Pie dīķa vai ūdenskrātuves apgriež sausos ūdensaugu dzinumus.