Aizraušanās mūža garumā – mākslinieka Kloda Monē izlolotais dārzs Živernī

Viens no populārākajiem dārziem Francijā, ja ne pats populārākais – to viennozīmīgi var teikt par slavenā franču impresionista Kloda Monē dārzu Živernī, kuru viņš izlolojis vairāku gadu garumā un iemūžinājis ar otas triepieniem savos mākslas darbos.

Slavenā franču impresionista Kloda Monē dārzs atrodas nelielā Francijas ciematiņā Živernī. To veido divas daļas – ziedu dārzs un ūdens dārzs, kura radīšanā iedvesma gūta no Japānas dārzu kultūras.

Monē savu dārza sāka iekārtot 1883. gadā, kad viņš ar ģimeni pārcēlās uz Živernī. Pie mājas toreiz atradās augļu dārzs, kuru ieskāva augstas akmens sienas. Priežu aleju, kas zemes gabalu sadalīja uz pusēm, Monē lika nocirst, lai tālāk veidotu dārzu kā vienotu kopumu ar jaunu perspektīvu, ko bija iecerējis franču gleznotājs.

Foto: Shutterstock

Dārzu veido puķu dobes dažādos augstumos, savukārt dārza augļu un dekoratīvos kokus, kā arī Monē mājas balustrādi apņēmušas vīteņrozes. Tās iemājojušas arī uz metāla arkām, kas ierīkotas centrālajā alejā nocirsto priežu vietā. Izvēloties augus savam dārzam, Monē labpatika visvienkāršākos ziedus kā, piemēram, margrietiņas un magones stādīt kopā ar retām puķu šķirnēm.

Foto: Shutterstock

Māksliniekam novecojot, viņa dārzs kļuva par viņa aizraušanos un, pērkot arvien retākus augus, viņš esot teicis: "Visa mana nauda aiziet manā dārzā". Par spīti lielajiem ieguldījumiem, Monē lolojumā nepastāv noteikta augu kārtība – Monē tos stādīja, vadoties pēc krāsām, un ļāva tiem brīvi augt.

1893. gadā Monē iegādājās blakus esošo zemes gabalu, kas atrodas aiz netālu no mājas esošā dzelzceļa. Jauniegādāto zemi šķērsoja neliels strauts. Saņemot vietējās prefektūras atļauju, Monē lika izrakt zemes gabalā dīķi. Viņa kaimiņi, zemnieki pēc nodarbošanās, gan esot bijuši pret dīķa rakšanu, jo bažījās, ka Monē savdabīgie augi saindēs apkārtnes ūdeni. Vēlāk dīķis ticis paplašināts līdz apmēram, kāds tas ir mūsdienās. Līdzīgi ziedu dārzam, ūdens dārzs ir pilns ar asimetriskām līnijām un izliekumiem.

Foto: Shutterstock

Ietekmējoties no Japānas gleznām, Monē ūdens dārzā iekārtots japāņu stila tiltiņš, kuru ieskauj Monē paša stādītas vistērijas, sēru vītoli, bambuss un, protams, ūdensrozes. Šo tiltiņu būvēja kāds vietējais amatnieks pēc Monē pasūtījuma, taču diemžēl oriģināls līdz mūsdienām nav saglabājies un vietā atrodas precīza tā replika. Dīķis un tā apkārtne veido savdabīgu oāzi, kas būtiski atšķiras no apkārtējas Francijas lauku ainavas. Zināms, ka ūdens dārzs kļuva par nozīmīgu iedvesmas avotu franču impresionistam, viņam vērojot krāšņo ziedu spoguļošanos ūdenī.

Foto: Shutterstock

Monē dārza saglabāšana ir kļuvusi par nozīmīgu izaicinājumu dārza uzturētājiem, ņemot vērā, ka to ik gadu apmeklē aptuveni pusmiljons interesentu. Lai saglabātu Monē dārzu tādu, kādu to bija iecerējis tā veidotājs, tūristiem nav ļauts staigāt pa dārza iekšējām takām – dārzs ir baudāms no celiņiem, kas izvietoti pa tā perimetru.

Apmeklētājiem ziemas sezonā pastaiga dārzā ir liegta, bet jau no 22. marta līdz 1. novembrim tajā varēs lūkot mākslinieka izlolotos, krāšņos augus.

Foto ieskats skaistajā mākslinieka dārzā:

Raksta tapšanā izmantota informācija no portāla "Giverny.com".