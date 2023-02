Baltijā lielāko aloju kolekciju godinās pasākumā 'Alojes rapsodija' Salaspilī

Aloju kolekcija ir viens no Nacionālā botāniskā dārza lepnumiem: tajā ir vairāk nekā 40 sugu. Pašlaik alojes viena pēc otras briedina pumpurus un raisa ziedus. Aloju kolekcija sadarbībā ar citu valstu botāniskajiem dārziem veidota vairāk nekā 60 gadus, līdzdarbojoties pasaules apdraudēto augu genofonda kolekciju veidošanā. Lai pievērstu uzmanību aloju daudzveidībai un botānisko dārzu lomai to saglabāšanā, jau otro nedēļas nogali notiks pasākums "Alojes rapsodija".

"Viens no svarīgākajiem Nacionālā botāniskā dārza uzdevumiem ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un sabiedrības izglītošana par tās nozīmīgumu. Oranžērija ir Nacionālā botāniskā dārza lepnums, kurā, pateicoties mūsu dārza profesionāļiem, aug un aplūkojamas vairāk nekā 2000 augu dažādības. Pašlaik, aktīvā aloju ziedēšanas laikā, vēlamies pievērst apmeklētāju uzmanību šiem savdabīgajiem sausumizturīgajiem augiem, no kuriem vairāki iekļauti apdraudēto sugu sarakstos," akcentē Artis Vītiņš, Nacionālā botāniskā dārza direktora pienākumu izpildītājs.

Šajā nedēļās nogalē, no 24. līdz 26. februārim, oranžērijā no pulksten 16 līdz 20 turpināsies pasākuma "Alojes Rapsodija" aktivitātes. Vakaros izgaismotajās oranžērijas zālēs valdīs romantiska noskaņa. Atvērtajās ekskursijās un "Alojes atklājumu stūrītī" apmeklētājiem būs iespēja iepazīt aloju daudzveidību un "personības", meklēt to atšķirīgās un kopīgās "rakstura īpašības", uzzināt, kur tās sastopamas savvaļā, kas tās apdraud, noskaidrot, kuru aloji dēvē par "tīģera zobiem", kuras nēsā "ugunsizturīgus bruncīšus", bet kura darbojas kā dabiskais "kompass", un vēl, un vēl.

Sukulentu kolekcijas kuratore, dārzkopības speciāliste Evita Neimane atzīmē: "Lepojamies ar mūsu aloju kolekciju. Tā tika veidota gadu desmitiem, un mēs turpinām to darīt. Šeit aplūkojamas gan krūmveida, gan kokveida, gan miniatūras un pat vīteņu alojes. Vecākā, Traska aloje, sasniegusi ap 50 gadiem, un drīzumā plauks pumpuri tās skaistajās, garajās ziedkopās. Jaunākie kolekcijas augi vēl tikai gatavojas pārstādīšanai no sukulentu "bērnistabas" uz aloju dobi Oranžērijas Sukulentu zālē."

Dārza augu kolekcijas, tai skaitā arī aloju kolekcija, ik gadu tiek papildinātas ar jaunām sugām. Nacionālais botāniskais dārzs kopš 1956. gada līdzdarbojas starptautiskajā sēklu apmaiņas programmā. Starp pasaules botāniskiem dārziem pastāv vienošanās, ka tie bez maksas apmainās savā starpā ar augu sēklām vai spraudeņiem, tā palīdzot viens otram bagātināt savus krājumus un uzturēt tik nozīmīgās apdraudēto sugu ex situ kolekcijas.

Nacionālā botāniskā dārza speciālisti ik gadu pasūta un saņem vairāk nekā 1000 dažādu sēklu un spraudeņu paraugus – ne vien no Eiropas, bet arī no Āfrikas, Japānas, Jaunzēlandes un citām eksotiskām vietām. Arī aloju dobē apmeklētājiem ir iespēja ieraudzīt Pasaules Sarkanajā sarakstā iekļautu kritiski apdraudēto jauko aloji 'Aloe jucunda'. Tā dabā sastopama vien nelielā teritorijā Somālijas ziemeļos, un var pavisam izzust dzīvotnes intensīvas noganīšanas dēļ.