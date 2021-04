Bekingemas pils dārzs pirmo reizi ver durvis apmeklētājiem

Lielbritānijas karaliene Elizabete II ik pavasari Bekingemas pils dārzā rīko lustīgu burziņu, kurā piedalās sabiedrības krējums un ģimenes locekļi, bet tagad skaisto dārzu par maksu varēs apmeklēt ikviens interesents, ne tikai karalienes viesi. Kā vēsta britu raidsabiedrība BBC ,"The Guardian" un CNN, pirmo reizi dārzs tiek atvērts plašākai sabiedrībai – tajā varēs rīkot ne tikai piknikus, doties profesionāla gida pavadībā, bet arī pastaigāties individuāli.

39 akrus (aptuveni 15,7 hektārus) plašais dārzs publikai būs pieejams no 9. jūlija līdz pat 19. septembrim. Savukārt pašu pili un tās istabas apmeklētāji varēs gida pavadībā izstaigāt no maija līdz pat septembrim. Kā CNN atklāja "The Royal Collection Trust" pārstāvji, iepriekš apmeklētāji varēja aplūkot mazu daļiņu no lielā dārza, turklāt tikai gida pavadībā. Tagad apmeklētāji varēs apskatīt krietni lielāku dārza teritoriju.

Ainaviskā dārza pirmsākumi datējami ap 1820. gadu, kad karaļa Džordža IV valdīšanas laikā Bekingemas māja (Buckingham House) pārtapa par pili, vēsta "The Guardian".

Kā raksta mediji, dārzā aug iespaidīga zīdkoku kolekcija, kas nav apskatāma nekur citur Londonā, dārzā ir skaistas rožu dobes, savvaļas ziedu pļavas un citi augi.

BBC ziņo, ka dārza ieejas biļete pieaugušajiem maksās 16,50 britu sterliņu mārciņu (apmēram 19,04 eiro), bet bērniem - 9 britu sterliņu mārciņas (apmēram 10,38 eiro).

Izrādās, ka pils pārstāvji ir padomājuši arī par tiem, kuri nevar klātienē aplūkot Bekingemas pili – to varēs skatīt tiešraides video klipiņos. Kā vēsta CNN, tiešraidē translēs ne tikai Bekingemas pili, bet arī Vinsdoras pili (Windsor Castle) un Holirūdhausas pili (The Palace of Holyroodhouse), kas ir karalienes oficiālā rezidence, kad viņa viesojas Skotijā.

Ik pa laikam karaliskās ģimenes oficiālajā "Instagram" kontā ir publicēti arī video klipiņi un fotogrāfijas, kurās var nedaudz aplūkot skaisto dārzu, kurā dzīvo arī bišu saime: