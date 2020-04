Bekingemas pils publisko vēl neredzētu video no karalienes Elizabetes dārza

Ik pa laikam Bekingemas pils publicē vēl kādu neredzētu video vai foto no karaliskās ģimenes dzīves, un šoreiz pienākusi kārta Lielbritānijas karalienes Elizabetes II dārzam Bekingemas pilī, vēsta portāls "Hello".

Kā uzsver žurnāls "Hello", var droši teikt, ka Lielbritānijas karalienei Elizabetei II ir vislabākais un krāšņākais dārzs Londonā. Dārzu ikdienā aprūpē profesionāla dārznieku komanda, kas rūpējas, lai dārzs būtu sakopts visos gadalaikos.

Līdz šim neredzētais video publicēts karaliskās ģimenes oficiālajā tvitera kontā "Royal Family", turklāt sekotāji iepriecināti ar vēl citām pavasarīgām fotogrāfijām, kuras iemūžinājis pils galvenais dārznieks Marks Lēns. Pašlaik pils dārzā ziedus raisījuši vairāki augi, piemēram, kamēlijas, rododendri vistērijas, zilsniedzītes, kā arī ķirši, kas izskatās kā īstas kupenas.

Kā atgādina žurnāls "Hello", pils dārzā ir vairāki interesanti objekti, piemēram, divus kokus savulaik iestādījusi karaliene Viktorija un princis Alberts, turklāt dārzā aug neparastais Himalaju ciedrs un pupiņu koks. 16 hektārus no visa plašā karaliskā dārza aizņemt perfekts mauriņš, tāpat dārza teritorijā vēl ir ezers un tenisa laukums. Šajā dārzā mīt arī savvaļas dzīvnieki. Kādi – to žurnāls neprecizē.

Dārzs ik vasaru tiek atvērts sabiedrībai, turklāt tajā Lielbritānijas karaliene Elizabetei II rīko dārza balles. Žurnāls "Hello" gan norāda, ka šogad dārza balles pandēmijas dēļ ir atceltas.

Neliels ieskats pils karaliskajā dārzā:

This week we're celebrating National Gardening Week, and the enormous benefits nature can have on our wellbeing - particularly during these challenging times. 🌸💭



'Everything looks so fresh and promising... Spring is here.'

Today, Mark has written an introduction to the Buckingham Palace gardens