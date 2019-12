Ciemos: 30 tūkstoši lampiņu un Grinčs – slavenais Pārdaugavas privātnams svētku rotā

Jau novembra sākumā sāku sarosīties, lai novaktētu īsto brīdi, kad Pārdaugavā atkal iedegsies krāšņākais nams visā Rīgā, kur valda īsta Ziemassvētku pasaka. Jau divdesmito gadu pēc kārtas kāds entuziastisks un radošs kungs savu māju izrotājis ar desmitiem tūkstošu lampiņu virtenēm un dekorācijām.

Respektējot namatēva vēlmi, "Tavs Dārzs" nepublicē viņa vārdu.

"Tavs Dārzs" jau pērn ciemojās šajā pasaku valstībā, šogad pirmssvētku nedēļā apciemojam viņu atkal, lai ne tikai aplūkotu, cik krāšņi izskatās ar lampiņu virtenēm izrotātais dārzs, bet arī notvertu Ziemassvētku sajūtu, kas sniega trūkuma dēļ, iespējams, kaut kur aizkavējusies.

Kā skaistais dārzs tika rotāts ar vismaz 30 tūkstošiem lampiņu, lūko šeit.

Virteņu kāršana viņam ir kļuvusi jau par tradīciju, un nama iemirdzēšanos gaida ne tikai kaimiņi, bet arī citi apkārtnē dzīvojošie. Lai gan šajā vietā viņš dzīvo kopš 1997. gada, īpašuma rotāšana saimnieku aizrāvusi 1999. gadā, un šo gadu viņš dēvē par sava hobija sākumu. Tā gadu no gada vīrietis paša spēkiem ar bambusa kārtīm, kurām galā ir uztaisīti lieli žebērkļi, karina virtenes augstākos kokos, velk pa visu dārzu elektrības vadus, lai uzburtu īstu svētku valstību. Māja un pagalms Ziemassvētku rotā parasti tiek saposti jau uz 18. novembri, bet šogad novembrī ieslēdzis vien vienu vakaru. "Šogad ņēmos kādas četras nedēļas, bet ne jau no rīta līdz vakaram. Ja pirmā janvāra dienas būs laikapstākļiem labvēlīgas, tad es vākšu nost," papildina saimnieks, "noņemšana jau ir vieglāka par uzlikšanu." Lampiņas viņa mājās decembrī zaigo no pulksten 17 līdz pulksten 22, vienīgi Ziemassvētkos un 31. decembrī tās mirdz visu nakti. Šogad viņš ļoti centies piestrādāt pie tā, lai 10 sekunžu laikā visas ieslēgtos.

"Mana meita, kura ir māksliniece, mani par lampiņu krāsām ļoti kritizē. Man esot kā čigānu taboram, bet es viņai teicu: man tā patīk! Tas jau būs vienmuļi, ja es visu dārzu uztaisīšu dzeltenu. Tā ir interesantāk," uzskata kungs.

"Pirmo reizi es dārzu ļoti minimāli izgaismoju 1998. gadā. Man vēl ļoti daudzi rotājumi ir saglabājušies no 2001. gada," atklāj mājokļa saimnieks, kurš gadu laikā par mājokļa rotāšanu guvis arī dažādas atziņas, piemēram, vasaras laikā lampiņas dārzā nevajadzētu atstāt, jo saule tās iznīcina.



Ar lampiņām savu māju izrotājis arī viņa mazdēls, kas dzīvo tieši pretī. Šogad abi rosījušies tandēmā – vectēvs no vienas puses māju rotājis, bet viņš – no otras.

Arī kaimiņš, entuziastiskā mājokļa saimnieka iedvesmots, kāris savās eglēs lampiņas, bet tas viņam aizņēmis teju visu dienu. "Viņš man teica: nē, šito tikai zināmā mērā traks cilvēks var darīt," smejoties stāsta vīrietis. Tāpat viņš atminas kādu citu gadījumu. Jau tradicionāli rotājis māju, bet tad pie viņa vārtiņiem piestājusi mašīna, no tās izkāpis ārā kāds kungs, kurš viņu sācis iztaujāt par svētku noformējumu. "Viņš man prasa: jūs nevarat man iekārtot dārzu? Es viņam prasu: jums tas materiāls ir?" stāsta radošais vīrietis, kurš saņēmis atbildi – nē. "Es viņam teicu: ziniet, kungs, tā vienā rāvienā nevar sapirkt, tas "piķis" ir mežonīgs, kad lampiņas nav nocenotas. Tad viņš tā skatījās uz mani, es viņam stāstu, ka viena virtene maksā 10, 12 eiro. Te varbūt dārzā ir kādi 10 tūkstoši! Viņš noteikti padomāja: dullais, ko tu esi sakāris kokos! Bet man taču tas ir gadu gadiem krāts, katru gadu kāds mazs sīkumiņš piepirkts klāt."

"Man patīk kārt lampiņas – vienu mēnesi liekot, es esmu svaigā gaisā. Noņemot es atkal esmu svaigā gaisā. Aiz slinkuma vien var sēdēt un televizoru skatīties. Vasarā es kustos ar puķēm, bet rudens uz ziemas periodu es aizpildu ar šo." Saimnieks ar lielu lepnumu stāsta arī par saviem rododendriem, kuru zaros pašlaik mirgo lampiņas, – tiem ir ļoti brangi pumpuri, un, ja tie ziemā neapsals, tad pavasarī būs fantastiska ziedēšana. Arī šogad dārzs papildināts ar divām vai trim jaunām rododendru šķirnēm, kā rezultātā placis zālienam arvien samazinās, jo priekšroka tiek dota rododendru dobēm.

Mūsu ciemošanās laikā dārzs izskatās tā, it kā brāzmainā vēja Pārdaugavā nebūtu bijis, jo lampiņas ir savās vietās, un dekori tāpat. "Vakar [aut. – 18. decembrī] man vējš te šausmīgi papostīja, viss gāja pa gaisu," atklāj saimnieks, kurš vēja nopūstās lampiņu virtenes un dekorus ceturtdienas rītā kāris atpakaļ.

Dārzs mainās ik gadu

Pa svētku rotā ietērpto dārzu ikdienā šogad skraida jau trīs enerģiski labradori, kuriem tā patīk rotaļāties, ka nereti kāda lampiņu virtene vai dekors aizlido pa gaisu. Tieši šī iemesla dēļ namatēvs cenšas lampiņas dārzā izvietot tā, lai pārvietošanās dzīvniekiem būtu ērta, proti, tiem ķepas nesapītos vados. "Šogad divi vai trīs pārrāvumi man jau bijuši," atklāj saimnieks. Mājas mīluļi ir arī lieli palīgi zemesvēžu likvidēšanā, kā rezultātā sulīgi zaļais zālājs ir mazos rakumos. Zālāju ir iecienījuši arī zvirbuļi, kuru barošana, kā atklāj namatēvs, ir viņa jaunais hobijs. "Man ir milzīgs zvirbuļu bars, kurus es uzcienāju. Viņi dzīvo eglēs, es viņus pabaroju, bet jautrības sākas tad, kad es izslēdzu lampiņas, tad viņi baigi dzied," stāsta privātmājas īpašnieks. Tāpat viņam šogad dārzā pārsteigumu sagādājis meža balodis, kurš viņa eglēs izperējis jaunās atvases. "Viņi bija tik viltīgi uztaisījuši to ligzdu, ka es nemaz nemanīju. Pamanīju vien tad, kad tas tēvainis lidoja nomainīt mammu."

Vai šogad kādas ieceres mājokļa rotāšanā arī nepiepildījās? Kā atklāj vīrietis, šogad cipreses viņa dārzā pārspējušas viņa iegribas. Tās jau izaugušas tik garas, ka ar paštaisītajiem bambusa kātiem lampiņas tām vairs nevar uzkārt.



Dārzs ik gadu svētku gaidās nav viens un tāds pats – šogad čaklais saimnieks mājas fasādei klāt piestiprinājis slaveno Grinču, kuram rokās ir sunītis. Kā atklāj vīrietis, Grinču viņš pirms desmit gadiem atvedis no Amerikas. Pērn viņš zaļo dekoru nebija uzlicis, bet šogad gan pacenties. "Bērniem Ziemassvētku atbaidītājs ļoti patīk," neslēpj košā mājokļa īpašnieks. Tāpat dārzā šogad parādījušies lieli sniegavīri, Ziemassvētku vecītis un paša rokām darināti apaļi lampiņu dekori, kas tapuši no vingrošanas riņķiem. "Pārdevēja varbūt domāja – tas vecais palicis par muļķi! Veselu paku kustinās ap vēderu," smejoties stāsta pārdaugavietis.

Arī stikla lapenīte šogad ieguvusi svētku rotu – mirdzošas lampiņas un dekorus. Šeit parasti mājas saimnieki sagaida Jauno gadu.

Neatņemama dārza rota ir arī egles pie paša mājas stūra, kas ir pie kaimiņa sētas. Kaimiņa mazā meita pērn gribējusi, lai entuziastiskais kaimiņš eglītē uzstāda rūķi, un viņš to arī izdarījis. "Šogad viņa man teica: kas būs, tas būs labi. Tā es ieliku ragavās iekšā vāveri. Būtu jau labi, ja tā vāvere nebūtu izgaismota dzeltena, tad viņu labāk redzētu," spriež radošais vīrietis.

Kā atzīst saimnieks, rēķins par elektrību nav nemaz tik liels. "Kad es zem kokiem izlieku prožektorus, tad gan ir krietni dārgāk, kādi 30 vai 40 eiro vairāk. Daudzi domā, ka te spēkstaciju vajag, lai to visu iedegtu."

Vai šogad lampiņu ir vairāk nekā pērn? Saimnieks atklāj, ka pērn neko klāt nav piepircis, jo nav bijis labu akciju, bet šogad gan lielveikalos svētku rotājumiem ir lielas atlaides. "Es jau palieku vecs," noteic mājokļa saimnieks. "Darbinieces no "Depo" nāk garām manai mājai un stāsta, ka ir akcija, bet es tikai saku: nē, nē, man jau pietiek."

Runājot par iecerēm nākamajam gadam, radošais kungs smaidot teic: "Ja vien būs spēks un enerģija, darbosimies tālāk, bet paplašinājumu nesolu."

