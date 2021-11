Ciemos: Igaunijā lielākais privātais kolekcijas dārzs, kurā ir vairāk nekā 6000 dažādu augu

Vai iespējams iekopt dārzu trīs hektāru platībā? Jā! Igaunijā izveidots dārzs ar vērienu, kurā ir vairāk nekā 6000 dažādu augu no visas pasaules. Lepiku-Mardi saimniecība ir Igaunijā lielākais privātais kolekcijas dārzs, kurā aug ziemcietes, sīpolpuķes, graudzāles, papardes un citi augi.

Dārza pirmsākumi datējami ap 2005. gadu. Kā atklāj dārza saimniece, sākumā dārzs un augu lološana viņai bijis kā vaļasprieks, bet nu tas pārgājis jaunā līmenī. Viņa radījusi 3 hektārus plašu dārzu, kas liek apbrīnā aizrauties elpai.

Dārzā ir ne tikai iespaidīga ziemciešu kolekcija, bet tajā arī ir lapkoku, krūmu un skujkoku kolekcija, kuru kopskaits pārsniedz simtu. Viens no dārza lielākajiem lepnumiem ir aptuveni 200–300 gadu vecs ozols, kura lapotnes apkārtmērs ir vairāk nekā 30 metri, bet stumbra apkārtmērs pārsniedz četrus metrus. Pie ozola izveidotas arī skaistas puķu upes, kurās aug ne tikai ēnmīļi, piemēram, hostas, bet arī citi augi.

Netālu no ozola izveidots, kā saimniece saka, purva dārziņš. Tajā aug viss, ko vien vari iedomāties purvā – dzērvenes, lācenes, virši, mellenes un citi augi, tajā skaitā arī rododendri! Turklāt tas papildināts ar koku ripām, zariem, akmeņiem un dažādiem skujeņiem.

Purva dārziņš nav vienīgais saimnieces iespaidīgais veidojums dārzā, jo šeit izveidoti arī glīti atpūtas stūrīši, iespaidīgs akmensdārzs, kas ciemiņus jau sagaida pie stāvvietas. Taču arī tas nebūt nav viss! Izrādās – Lepiku-Mardi saimniecībā aug tādi augi, kuru saskatīšanai vajadzīga pat lupa!

Tajā pašā laikā šeit aug arī trīsmetrīgi daudzgadīgie augi un augi no tālām zemēm, piemēram, Alpu kalniem, Japānas u. c. Vaicāta par to, vai šie augi labi dzīvo viņas dārzā, saimniece gan saka – tie ir pielāgojušies šiem klimatiskajiem apstākļiem, daži ir tādi, kas īpašas rūpes un kopšanu neprasa. Savukārt citi augi ir mazliet cimperlīgāki. Viņas kolekcijā ir arī augi, par kuriem var teikt – tie ir interesanti un neparasti, pat tādi, kuri visos dārzos viennozīmīgi nav sastopami, piemēram, kaktusi, jukas, genciānas, lielziedu mežlilijas un citi brīnumi. Ir pat tādi augi, kuru, kā apgalvo saimniece, Igaunijā nav nevienam citam. Šeit var aplūkot plašo sarakstu ar viņas dārza retumiem.

Šo dārzu var apmeklēt individuāli un grupās, protams, iepriekš piesakoties. Saimniece arī pārdod augus. Par to, kādas ir izmaksas, viesojoties dārzā, vairāk var lasīt šeit.

"Tavs Dārzs" Palusalu daiļdārzā ciemojās pērnā gada jūnijā Igaunijas-Latvijas pārrobežu programmas projekta "Dārza pērles" ("Garden Pearls") ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt dārzu tūrisma attīstību Latvijā un Igaunijā, kā arī popularizēt Latviju un Igauniju kā vienotu dārzu tūrisma galamērķi. Projekts apvieno 76 krāšņus dārzus Latvijā un Igaunijā – ne tikai iespaidīgus kolekcijas dārzus, daiļdārzus, bet arī vēsturisko muižu parkus, dendroparkus, stādaudzētavas un citus.