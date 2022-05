Dobeles ceriņi šogad ar ziedēšanu nesteidzas

Lai gan tradicionālais Dobeles Ceriņu festivāls sācies jau pagājušajā nedēļā, paši ceriņi šogad ar ziedēšanu nesteidzas – vēsais pavasaris stipri aizkavējis to plaukšanu. "Māja&Dārzs" sazinājās ar Dārzkopības institūtu un noskaidroja, ka ceriņi ir vēl pumpuros, un to ziedēšana gaidāma no nākamās nedēļas vidus.

Dobele ir viena no pirmajām vietām, kur Latvijā stādītas ceriņu šķirnes, un šobrīd Dārzkopības institūta dārzā ir plašākā ceriņu kolekcija Baltijas valstīs – tajā kopumā aug vairāk nekā 240 šķirnes. Kamēr ceriņi vēl lēnām mostas, līdz 15. jūnijam dārzu katru dienu var apmeklēt no pulksten 9 līdz 21, lai pieredzētu augļukoku – ķiršu, plūmju, bumbieru – ziedēšanu. Fotogrāfijas ar augļukoku ziedēšanu skati šeit, bet ieejas biļešu cenas un piedāvājumu skaties, klikšķinot šeit.

Jau vēstīts, ka ar plašu programmu Ceriņu festivāls šogad norisinās no 12. maija līdz 12. jūnijam un viens no šā gada festivāla galvenajiem notikumiem notiks 20. maijā, kad divām jaunām ceriņu šķirnēm tiks doti vārdi "Emīlija" un "Jaunsudrabiņš", savukārt 27. maijā pēc divu gadu pārtraukuma atkal notiks klasiskās mūzikas koncerts – koncertā "Zied ceriņkrāsās Parīze un Vīne" Ceriņu dārzu piepildīs opermūzika. Vairāk par festivāla programmu lasi šeit.