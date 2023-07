Foto: Aplūko un iepazīsti galvaspilsētas skaistākās puķu dobes

SIA "Rīgas meži" izveidojis digitālo taku, kurā ir 23 skaistas ziedu un augu kompozīcijas. Tā ved pa uzņēmuma daļas "Dārzi un parki" veidotajiem un aprūpētajiem apstādījumiem kā pilsētas centrā, tā arī Pārdaugavā, Mežaparkā, Teikā un Ziemeļblāzmas parkā.

Rīgas Vasaras puķu dobju un apstādījumu skaistumu dažādās galvaspilsētas vietās var iepazīt, klikšķinot šeit. Digitālajā takā pieejams maršruts, īss apraksts par katru vietu un foto.

"Rīgas mežu" veidotie apstādījumi priecē un sniedz veldzējumu cilvēkiem, kā arī ienes pilsētvidē vēl lielāku bioloģisko daudzveidību. Tāpat Rīgas apstādījumi ar katru gadu kļūst ilgtspējīgāki. Piemēram, tiek pārskatīti dobju iekārtošanas koncepti, lielāks vasaras ziedu krāšņums ir vietās, kuras ir cilvēku apmeklētākas, savukārt citviet vairāk tiek stādītas ziemcietes.

Lielākā daļa šī gada Rīgas Vasaras puķu dobes un stādījumi veltīti Dziesmu un deju svētku tradīcijas 150. gadskārtai, tādēļ tajos iekļauti latviski simboli, tautiski raksti un motīvi. Piemēram, Vērmanes dārza apaļā dobe pašā pilsētas centrā veidota iedvesmojoties no Suitu dižās saktas, savukārt dobe Esplanādē, netālu no Brīvības bulvāra un Elizabetes ielas krustojuma, atspoguļo Rīgas tautisko brunču krāsas un rakstus.

Foto: Rīgas dome

Dižā Suitu sakta

Patriotisms un valstiskā piederība jau vairāku gadu garumā ietverta dobēs pie Brīvības pieminekļa, Rīgas pils un Neatkarības laukumā. Tajās dominē Latvijas karoga krāsas (sarkans – balsts – sarkans), akcentējot šo vietu nozīmību valsts vēsturē un mūsdienās.

Savukārt kā jauns, ilgtspējīgs un krāšņs risinājums ir Kronvalda parkā no jauna izveidotā puķu dobe – glezna, kuras dizainu radījusi māksliniece Elita Patmalniece. Viena no viņas gleznām šogad ir pārtapusi krāšņā vasaras puķu stādījumā. Šī ir jaunākā un viena no lielākajām vasaras puķu dobēm Rīgā – tajā ir visvairāk ziedaugu, teju 5000.

Dobes plānojusi un ziedus stādījumiem piemeklējusi "Rīgas mežu" ainavu arhitekte Ligita Tomiņa, bet dabā tos veidojuši "Rīgas mežu" daļas "Dārzi un parki" dārznieki un darbinieki.

"Rīgas meži" gatavojas pirmajai Baltijas Vasaras puķu dobju parādei

Vasaras puķu dobes savu pilnbriedu sasniedz jūlija otrajā pusē un augustā. Šajā laikā ierasti notiek arī "Rīgas meži" Vasaras puķu dobju parāde, kuras izskaņā tiek godināti skaistāko dobju autori un kopēji.

Šogad parāde paredzēta vērienīgāka nekā līdz šim – pirmo reizi sacensībās par skaistākajām dobēm katrā pašvaldībā sacentīsies visu triju Baltijas valstu galvaspilsētu – Rīgas, Tallinas un Viļņas – stādījumi. Arī žūrijā būs eksperti no visām trim Baltijas valstīm.

Foto: F64

Puķu dobe – glezna, kuras dizainu radījusi māksliniece Elita Patmalniece.



Vasaras puķu dobju parāde plānota augusta pirmajā nedēļā.

"Rīgas mežu" veidotajos vasaras apstādījumos šogad iedēstīti gandrīz 50 tūkstoši ziedaugi, vairāk nekā 200 dažādas šķirnes. Dominējošie augi ir tumši sarkanā Jaungvinejas balzamīne (Impatiens Neu-Guinea Magnum 'Dark Red'), baltā Jaungvinejas balzamīne (Impatiens Neu-Guinea 'Sunpatiens Compact White') un dzeltenā zemā samtene (Tagetes patula 'Alumia Vanilla Cream').

Šogad vasaras stādījumos ir arī vairākas līdz šim neizmantotas augu šķirnes – žākļziedu laurencija (Laurentia axillaris 'Mintaka blue'), šaurziedu laimiņš (Sedum anopetalum 'Green ball'), estragona samtene (Tagetes lucida 'Anisata'), krūmveida argirantēma (Argyranthemum frutescens 'Armanis double white') un citi.