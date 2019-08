Foto: Asteru jūra un dāliju krāšņums Nacionālajā botāniskajā dārzā

Vasarā ziedošie augi jau lēnām beidz priecēt ar savu skaistumu, bet ziedēšanas "stafeti" sāk pārņemt rudenī ziedošie augi – dālijas, asteres, cinnijas un citi. Īsts ziedēšanas "sprādziens" pašlaik ir arī Nacionālajā botāniskajā dārzā (NBD), kur krāšņi zied ne tikai flokši, bet arī dālijas un asteres, kas izskatās kā koša puķu jūra.

NBD skaistā dāliju kolekcija ir manāma jau no attāluma. Turpat pie NBD galvenās ieejas dobēs cēli zied dažādu krāsu dālijas – spilgti dzeltenas, maigi rozā, tumši sarkanas un citas. Kopumā NBD kolekcijā ir ap 300 dāliju šķirņu.

Starp tām ir novietoti arī informatīvi uzraksti, kur var ne tikai iepazīties ar konkrētās dāliju šķirnes nosaukumu, bet arī uzzināt vērtīgu informāciju par dālijām, piemēram, kāpēc tās zied tieši rudenī. Pačukstēsim – dālijām kā ekvatoriālo apgabalu augiem vajadzīga tikai 8 līdz 10 stundas ilga diena, turklāt tās aug kalnos, kur ir samērā vēsi. Kā teikts informatīvajā plāksnē, ziemeļu "baltajās naktīs" dālijām neveidojas ziedpumpuri, kamēr dienas kļūst īsākas.

Foto: DELFI

Izceļams ir arī iespaidīgo asteru lauks, kas pārsteidz ar ziedu dažādību – kopskaitā ir aptuveni 50 šķirņu asteres.

Kā vēsta NBD, ar asterēm ir visai liela ķēpa – tās ir neizturīgas pret slimībām, ātri bojājas vāzē, nemaz nerunājot par to, ka katru gadu no šiem augiem ir jāvāc sēklas, tās jātīra un ik pavasari jāsēj no jauna. "Krīzes laikā bijām nobrieduši atteikties no šīs kultūras kolekcijas uzturēšanas. Tomēr paturējām," tā NBD.

Krāsainās asteru dobes NBD:

Foto ieskats iespaidīgajās dāliju dobēs: