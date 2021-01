Foto: Briseles ainiņas Pārdaugavā – Šampētera čurājošais puisēns

Ja man kāds teiktu, ka Šampēterī ir čurājošā puisēna strūklaka gluži kā Briselē, es neticētu, ja vien pati savām acīm nebūtu to redzējusi. Kalniņu ģimene pie savas daudzdzīvokļu mājas Volguntes ielā ir radījusi Briseles ainiņu – šeit novietota čurājošā puisēna strūklaka, kas priecē ikvienu garāmgājēju, bet svētkos čurājošais puisēns un tā apkārtne tiek saposta īpaši krāšņi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Gvido Kalniņš ar ģimeni pie daudzdzīvokļu mājas fasādes ir iekārtojis atpūtas vietu, kurā novietots soliņš, izveidota piramīdas formas puķu dobe, kā arī uzstādīta čurājošā puisēna strūklaka. Svētkos atpūtas vieta tiek papildināta vēl ar citiem dekoriem, piemēram, vasarā ziedu piramīdā krāšņi ziedēja dažādas puķes, Halovīna svētkos puķu dobi rotāja spoki ar sejas maskām un izgrebti ķirbji, Ziemassvētkos uzstādīts sniegavīrs, mirdzoša eglīte un citi gaismas dekori. Ģimenes veikumu novērtē ne tikai mājas iedzīvotāji un apkārtnē dzīvojošie, bet arī minči, kuriem patīk gulēt piramīdas virsotnē vai padzerties ūdeni no čurājošā puisēna strūklakas.

Kā sarunā ar portālu "Tavs Dārzs" atklāj Gvido, dobes projekts aizsācies pirms pieciem gadiem. Ar sievu iegādājušies dzīvokli pirmajā stāvā, bet zem viņu logiem bija nesakoptas dobes. "Tur viss bija aizaudzis, vasarā pat nevarējām logu turēt vaļā, jo odi lidoja iekšā. Viņi laikam dzīvoja tajos brikšņos," pieļauj Gvido. Viņš nopļāvis krūmus un iesējis zāli. Tad izdomājis, ka iekārtoto laukumiņu vajag pilnveidot. Tā tapa soliņš. Tā kājas uztaisītas no atsperēm, un tās Gvido sarūpējis no autoservisa, kur savulaik strādājis. Pēc soliņa sekojis nākamais radošais projekts – puķu dobe. "Tad jau sākām lēnā garā improvizēt. Lai ne tikai mums un mūsu bērnam, bet arī citiem ir prieks," saka dobes autors. Viņš uzslavē kaimiņus, kas labprāt iesaistās un palīdz īstenot visas radošās idejas. Mājas otrā pusē viņš kopā ar kaimiņiem izveidojis vēl vienu atpūtas vietu, kur ir lapenīte un grils.

Foto: DELFI

Vai šāda dobe vasarā nav bieži jālaista? Gvido smejas, ka viņam atliek vien šļūteni izbāzt pa logu un aplaistīt. Viņš arī saka, ka liels palīgs šīs dobes uzturēšanā ir kaimiņiene Aija, kura sastāda puķes.



Gvido atklāj, ka ne viss šajā projektā gājis raiti, piemēram, iesētā zāle nīkuļojusi, jo laukumiņā pie mājas "ir mūžīgā ēna", tāpēc pērnpavasar uzbēruši dekoratīvos olīšus. Sākumā augsne noklāta ar ģeotekstilu, bet tad pa virsu sabērti dekoratīvie oļi. Pirms gadiem trim dārzā noticis arī nepatīkams atgadījums – lāzerītim "pieaugušas kājas", bet, kā saka Gvido, tā līdz šim ir bijusi vienīgā zādzība.

Runājot par neveiksmēm, vīrietis atklāj, ka visai neveiksmīgs izrādījies mēģinājums izveidot pirmo sniegavīru. To viņš pats veidojis no porolona. Laikapstākļu ietekmē sniegavīrs ātri vien sadzeltējis. Savukārt jau 2019. gadā Gvido četru dienu laikā sniegavīru "apaudzējis" ar putuplastu. Porolons tika appūsts ar PVA līmi, bet pēc tam virsū sabērti putuplasta gabaliņi. Radošie procesi viņam notiek pagrabā, lai visu dzīvokli nepiedrazotu ar putuplasta paliekām. Tur arī stāv visi pārējie rekvizīti, un drīz pagrabā nonāks arī sniegavīrs. Savulaik viņš dārzā no žoga drātīm izveidojis briedīti, bet tas nav atjaunots. No drātīm izveidots arī sniegavīra karkass. "Vakarā, skatoties televizoru, locīju no drātīm karkasu. Domāju: kāpēc man jāpērk dekori par 50 vai 100 eiro, ja es pats varu uztaisīt? Man briedis izmaksāja kādus 25 eiro. Pašam par padarīto pēc tam ir prieks un gandarījums," atklāj Gvido.

"Šogad es vēlāk sāku likt Ziemassvētku rotājumus, kaimiņi jau man prasīja: vai šogad nekā nebūs? Es teicu: pagaidiet, viss būs!" smejoties saka čurājošā puisēna īpašnieks. Tad, kā stāsta Gvido, aktīvākie kaimiņi nāca palīgā likt lampiņas, bet pēc padarītā kopā iemalkojuši karstvīnu.

Foto: DELFI

Ģimene rotājumu konkursos gan nepiedalās, jo, kā saka Gvido, dobes rotāšana viņam drīzāk ir hobijs. "Negribu izrādīties. Rīgā jau daudzviet ir ļoti skaisti izgaismotas mājas," norāda idejas autors. Tos, kuri bažījas par elektrības rēķinu, viņš mierina – tas ir niecīgs. "Man varbūt kāds "piečuks" mēnesī nodeg."





Izrādās, pirms čurājošā puisēna strūklakas bijušas citas. Gvido saka, ka viņš ar tām improvizējis, bet, apmeklējot veikalu "Depo", kas viņam ir kā otrās mājas, viņš pamanījis čurājošā puisēna strūklaku. "Citi brauc pusdienlaikā ēst pusdienas, bet es braucu uz "Depo", lai paskatītos kaut ko interesantu mājai vai dārzam," atzīst radošās idejas autors. Tā viņš pamanījis veikalā čurājošā puisēna strūklaku. Kā stāsta Gvido, tā bijusi diezgan dārga, tāpēc viņš to sākumā nav pircis, bet vēlāk pamanījis, ka strūklaka kāda neliela defekta dēļ ir nocenota.