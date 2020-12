Foto: Ciemos ārstniecības augu paradīzē – Limbažu novada Lādes 'Avotiņos'

Limbažu novada Lādē rosās Jānis Ulmis, kurš savā īpašumā ierīkojis augu karalisti – te aug vairāk nekā 300 veidu veselības augu. Ārstniecisko augu audzēšana nu jau vairāku gadu garumā ir Jāņa pamatdarbs un sirdslieta, par ko viņam mirdz acis.

Jānis Ulmis ir bijušais Limbažu muzeja direktors un arī vēsturnieks, kurš savā zemnieku saimniecībā "Avotiņi" izveidojis iespaidīgu ārstniecības augu kolekciju. Īpašumā ir ne tikai veselības augu brīvdabas ekspozīcija, bet arī siltumnīca un namiņš, kurā Jānis visiem interesentiem stāsta par augiem un rāda ārstniecības augu produktus. Kā uzskata saimnieks, Latvijas daba un ārstniecības augi spēj cilvēkam dot visu nepieciešamo, lai ne tikai saglabātu tonusu līdz sirmam vecumam, bet arī pašu dārgāko – savu veselību.

"Man tas nav skaistumdārzs, tas ir garīgais dārzs," uzsver saimnieks. "Dārzs nav domāts tikai man, bet tas ir paredzēts cilvēkiem, lai viņi mācītos iepazīt augus."

Ārstniecības augu ekspozīcija ir apjozta ar žogu, visi augi ir sastādīti garās dobēs, bet gar tām var pārvietoties pa taciņām. Pie katra auga ir arī iesprausts informatīvs uzraksts ar auga nosaukumu, kā arī pie tās ir cipariņi. Saimnieks visiem interesentiem izdala lapas ar augu pielietojumu, tad šie cipari kalpo kā orientieris, lai saprastu, kurš augs palīdz pret kādu kaiti.

Kā sarunā ar "Tavs Dārzs" stāsta Jānis, viņš pastiprināti par ārstniecības augiem sācis interesēties, jo pašam sašķobījās veselība. Jau četrus gadus viņš rosās Lādes "Avotiņos", bet pirms tam viņš kopa savu ārstniecības augu mazdārziņu "Igatē" – sievasmātes saimniecībā. "Mani dvīņu puikas tad teica: "Tēti, mums vajag kaut ko savu!" Tā es nākamajā dienā sēdos iekšā mašīnā un sāku meklēt kaut ko savu," atminas Jānis. "Šeit es atradu savu paradīzi zemes virsū."

"Platība man ir tik liela, lai es to daudz maz varētu sakopt. Kopumā man ir 3,1 hektārs. Ja būtu vairāk – tas būtu traki," pieļauj Jānis. Savukārt tieši ārstniecības augu ekspozīcija aizņem hektāru. "Manis Latvijai ir par maz. Es, protams, visu Latviju nevaru apgādāt ar fitoproduktu. Es parasti saku – ja es tos varu audzēt, tad jūs arī varat!" iedrošina saimnieks.

Pats pirmais augs Jāņa dārzā, kā viņš saka, bija "visu augu tēvs" – lucerna. Tad pakāpeniski dārzs papildināts ar citiem augiem, kā rezultātā viņam šeit jau ir vairāk nekā 300 ārstniecības augu. Viņa dārzā ir pat plankumainais suņstobrs – kā atgādina Jānis, tas ir augs ar ko, iespējams, noindēja Sokrātu. Taču tas nav vienīgais indīgais augs viņa dārzā. No ārstniecības augiem viņš rada arī dažādus produktus, kā arī taisa īpašos kokteiļus. Pie viņa var iegādāties arī ārstniecības augu stādus. Dažus no augiem viņš ievāc ekspedīcijās, dodoties pļavās vai mežos. Augi dārzam tiek pasūtīti no audzētavām ārvalstīs, piemēram, Vācijas.

Savā saimniecībā viņš nerosās viens, jo viņam talkā nāk palīgi – ģimene, kā arī māceklis. "Vienam pašam būtu grūti," atzīst Jānis. "Šogad mēs pat domājām visu pārtraukt, jo ir grūti šo visu uzturēt, bet šogad pie mums ieradās palīgs – Ginta Kalniņa. Viņa mums iedod jaunu sparu." Kā izrādās, Gintai ir arī zelta rokas, jo viņa dažādas saimniecībā noderīgas lietas, piemēram, grebj koka karotes, pin groziņus un rada citus meistardarbus.

Siltumnīcā aug tādi augi, kurus "Avotiņu" saimnieks laikapstākļu dēļ nevar audzēt ārā. Tajā aug ne tikai dažādi garšaugi, tomāti un salāti, bet pat vīģes koks, nektarīni, aprikozes, persiki, vīnkoki, melones un arbūzi.





Jānis rosās ne tikai pa brīvdabas ekspozīciju, bet arī siltumnīcā, kur darāmo darbu netrūkst. Tā pērn uzcelta, pateicoties projektam "Dārza pērles" ("Garden Pearls"). "Pērn mums izauga ļoti saldas un garšīgas melones. Gardākas kā veikalā!" ar lepnumu stāsta saimnieks.

Vīģes koka auglīši.

Paralēli darbiem dārzā viņš iekārto arī īpašuma apkārtni. Sakopts iebraucamais ceļš un grāvītis gar to. Kā stāsta Jānis, kad veidoja grāvi gar ceļa malu, izrakti lieli akmeņi. Tos viņš izmantojis savā labā, izveidojot mājas nosaukumu – tajos iegravēts mājas nosaukums "Lādes Avotiņi". Tāpat viņš rosās pie Auziņu ezera [aut. – titulbildē var manīt], kas redzams jau pa gabalu, jo Jāņa īpašums atrodas kalniņā, bet ezers – lejā. Tā krasts labiekārtots, uzstādīts arī tiltiņš. Darāmo darbu viņam netrūkst ne šeit, ne arī dārzā.

Foto ieskats Lādes "Avotiņos":

