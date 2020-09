Foto: Dabas muzejā uzmirdz vairāk nekā 400 dāliju šķirnes

Ik gadu septembrī Latvijas Dabas muzejā norit lielā dāliju balle, kur vienkopus var aplūkot simtiem dāliju šķirņu, un arī šis gads nav izņēmums. No 3. līdz 6. septembrim muzeja telpās var aplūkot izstādi "Dālijas 2020", kur apskatāmas vairāk nekā 400 dāliju šķirnes, kuras izlolojuši pašmāju dāliju selekcionāri un kolekcionāri.

Dabas muzejs vēsta, ka, pateicoties siltajai vasarai, izstāde ir īpaši krāšņa, turklāt šogad selekcionāri ir sarūpējuši arī izcilas un jaunas dāliju šķirnes, kuras muzejā interesenti var aplūkot pirmo reizi. Tās pārsteidz ne tikai ar saviem izmēriem un košajām krāsām, bet arī ziedkopu formu un smaržu. Ne mazums pārsteidzoši un interesanti ir dāliju nosaukumi, piemēram, 'Apelsīni sniegā', 'Tautas dziesma', 'Augļu smūtijs', 'Nāk rudentiņš' un citas. Dālijas nosauktas arī upju vārdos, piemēram, 'Pērse', turklāt pat Rundāle tikusi pie savas dālijas. Skaistie augi nosaukti arī cilvēku vārdos, kas saistīti ar teātri, piemēram, selekcionārs Aivars Baroniņš savu dāliju nosaucis mūžībā aizgājušās teātra kritiķes Silvijas Radzobes vārdā, kā arī viena no dālijām nosaukta teātra aktiera Ēvalda Valtera vārdā.



Izstādes laikā apmeklētāji dāliju selekcionāriem un kolekcionāriem var uzdot arī interesējošus jautājumus par šķirņu izvēli savam dārzam, kā arī dažādus jautājumus par to audzēšanu, novākšanu un uzglabāšanu. Arī šogad izstādē apmeklētāji varēs piedalīties aptaujā, lai noskaidrotu skaistāko dāliju šķirni.

Izstāde tapusi sadarbībā ar selekcionāriem un audzētājiem no biedrības "Latvijas Dālijas", Latvijas Universitātes Botāniskā dārza un Nacionālā botāniskā dārza Salaspilī. Selekcijas un kolekciju jaunumus no visas pasaules aplūkot piedāvā Helga Ancāne, Aivars Baroniņš, Rita Zaļā, Iveta Mellace, Agija Karlsone un Rita Ancāne. Savukārt pirmo reizi savas selekcionētās dālijas izstādē atveduši Maija un Ēvalds Breikši no Valmieras.