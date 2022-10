Foto: Glītākie un visčaklāk koptie īpašumi Tukuma novadā

Čaklākos saimniekus, kuri nenogurdināmi rūpējas par savu īpašumu, to nemitīgi pilnveidojot, šogad apbalvoja arī Tukuma novadā. Sakoptas ir gan sētas pagastos, gan privātmājas pašā Tukuma pilsētā, tādēļ varam apstiprināt – Tukumā un tā apkārtnē patiešām ir liels smukums.

No 1. jūnija līdz 1. oktobrim Tukuma novadā norisinājās konkurss "Sakoptākais īpašums Tukuma novadā", kura laikā īpaši izveidotas komisijas apbraukāja abu pilsētu un pagastu pieteiktos īpašumus, lai klātienē novērtētu un noskaidrotu šī gada sakoptākos īpašumus.

Tika vērtētas gan privāto māju un daudzdzīvokļu māju teritorijas, gan sabiedrisko, tirdzniecības un pakalpojumu teritorijas, gan balkonu un lodžiju noformējumus.

Pēc konkursa komisiju iesniegtajiem rezultātiem, par uzvarētājiem atzīti četri īpašumi Engures pagasta teritorijā, astoņi īpašumi Kandavas un pagastu apvienības teritorijā, seši īpašumi Lapmežciema pagasta teritorijā, četri objekti Sēmes un Zentenes pagastu teritorijā, četri īpašumi Slampes un Džūkstes pagastu teritorijā, septiņi īpašumi Smārdes pagasta teritorijā, pieci īpašumi Tumes un Degoles pagastu teritorijā un 38 īpašumi Tukuma pilsētas teritorijā.

Par vienu no uzvarētājiem nominācijā "Sakoptākais individuālais īpašums vai viensēta" atzina Zantes pagasta "Varavīkšņu" saimniekus Initu un Valēriju Usus, kuri par īpašuma vizuālo tēlu piedomā katru gadu, ziņots Kandavas un pagastu apvienības mājaslapā. Saimnieku darba tikums un skaisti iekārtotā piemājas teritorija ir pamanīta un novērtēta jau agrāk. Par to liecina pie mājas fasādes iekārtotā goda siena, kur redzami iepriekšējos gados saņemtie apbalvojumi. Dārzā darbi ir sadalīti – vīrs atbildīgs par zālēs pļaušanu, bet saimniece par krāšņajām ziedu dobēm. Abi audzē gurķus un tomātus. Turklāt ik gadu dārzā top kas jauns! Tā, piemēram, mazbērniem gatavotā smilšu kaste šogad ir atradusi pielietojumu – tajā tapis kaktusu dārzs. Saimnieks izgatavojis dekoratīvus koka krēslus no bērza apaļkokiem, kas labi kalpo puķu podu izvietošanai.

Savukārt viens no konkursa lielākajiem pārsteigumiem ir jaunie dārzi, kas tapuši pēdējo gadu laikā, un prieks par to saimniekiem, kas savu izloloto īpašumu parāda publiski. Tā par vienu no uzvarētājiem nominācijā "Sakoptākais individuālais īpašums vai viensēta" atzīta privātmāja Uzvaras ielā Kandavā, kurā saimnieko Anda Zeltmane. Konkursam privātmāju pieteica vērīgie pilsētas iedzīvotāji, kas, ikdienā mērojot ceļu gar to, ievērojuši kā pēdējo gadu laikā uzplaukst īpašums un teritorija ap to. Dārzs veidots pašu rokām, bez profesionālu dārznieku iesaistes, komisijai pastāstīja Anda Zeltmane. Īpašuma sakopšanu esot sākuši no ārpuses – ir veikta mājas fasādes siltināšana un iekopts dārzs, bet tikai tagad norit iekšdarbi. Ģimenes mājas apkārtne priecē ar savu izcilo un proporcionālo plānojumu, augu daudzveidību, piemērotību, izvietojumu un košumu.

Īstā brīnumā Cēres pagastā īpašumu "Dzeguzes" pārvērtušas māsas Laine un Evelīna Valeiņas ar ģimenēm. To iegādājoties, nekas no šobrīd esošā lauku sētas skaistuma nebija pat manāms – plašā piemājas teritorija ieaugusi latvāņos, nezālēs un atkritumu kalnos. Nu lauku sēta ir pārveidota par īstu lauku oāzi, kurā nedēļas nogalēs ģimenei patverties no Pierīgas burzmas. Ir saglabāta un atjaunota melnā dūmu pirtiņa, iztīrīti piemājas dīķīši, tajos ielaisti amūri, kuri barojoties ar ūdensaugiem, veic dīķa attīrīšanas darbus.

Ar visiem konkursa uzvarētājiem vari iepazīties Tukuma novada mājaslapā, klikšķiņot šeit.

Savukārt turpinājumā foto ieskats Tukuma novada čaklo saimnieku radītajā smukumā: