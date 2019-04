Foto: Kā kokaudzētavā lolo 85 tūkstošus puķu stādu Jūrmalas pilsētai

Īpaši košas un lielas puķudobes būs aplūkojamas Horna dārzā pie Jūrmalas Kultūras centra Majoros un skvērā pie Majoru stacijas – drīz tajās uzziedēs tulpes, narcises un dekoratīvie sīpoli, sīpolpuķēm fonu veidos dažādu krāsu atraitnītes. Taču vasarā tās tiks ietērptas ar krāšņām vasaras puķēm, piemēram, rudbekijām, samtenēm, salvijām, verbenām, balzamīnēm, begonijām, cinnijām un citām puķēm. Kā informē Krastiņa, skaistas dobes būs arī Rīgas ielas un Pērkona ielas krustojumā, skvērā pie Dzintaru koncertzāles un Kauguros, kā arī Talsu šosejas rotācijas apļos.

Krastiņa arī atklāj izmaiņas, kas gaidāmas Jūrmalas pilsētas apstādījumos – pārmaiņas piedzīvos rožu stādījumi uz Dzintaru viadukta, kur tiks veidoti kombinētie stādījumi – rozes, daudzgadīgie stādījumi un krāšņās puķes. Savukārt Ķemeros, Slokā, Dubultos un Majoros tiks izvietotas 39 jaunas puķu vāzes pie laternu stabiem, kurās ziedēs pelargonijas dažādos sārtos toņos.

Puķu siena Jomas ielas sākumā Majoros, kas ik gadu izpelnās jūrmalnieku un pilsētas viesu izbrīnu, šogad tiks veidota no balzamīnēm sarkanā un baltā krāsā. Tāpat to papildinās skaistnātrītes dzeltenos un sārtos toņos. Krastiņa arī informē, ka pilsētā tiks izvietotas arī astoņas puķu piramīdas, kas tiks veidotas no dažādu toņu balzamīnēm, ko papildinās dzeltenās un sudrabainās salmenes.

Tāpat pilsētā tiks izvietoti vairāk nekā 400 ziedu trauku pie laternu stabiem, 300 balkona puķu kastu uz tiltu margām, ēku fasādēm un 40 daudzpakāpju puķu kastu Priedainē un Dubultos uz ielu norobežojošām barjerām. Kā stāsta Krastiņa, ziedu rotājumi puķu traukos tiks izvietoti pilsētas centrālajā daļā, kā arī Ķemeros, Kauguros, Vaivaros, Dubultos, Bulduros, Dzintaros, Priedainē un Slokā.

